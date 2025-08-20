Прогулки перед сном: чем полезна вечерняя ходьба

Вечерняя прогулка может стать не только приятным ритуалом перед сном, но и полезной привычкой для здоровья. Она помогает разгрузить желудок после сытного ужина, снизить уровень стресса и стабилизировать сахар в крови.

Научные исследования доказывают, что даже короткая ходьба после еды имеет ощутимое положительное влияние на организм. Поэтому если вы не успеваете двигаться утром, вечер – прекрасная возможность позаботиться о своем теле и самочувствии, пишет eatthis.com.

Безопасность и правильный темп

Прежде чем отправляться на вечернюю прогулку, стоит выбрать хорошо освещенные маршруты, с которыми вы хорошо знакомы. "В темноте водителям сложнее вас заметить. Полезно дополнительно одевать светоотражающую одежду", – предупреждает тренер Роб Артур.

Еще одно важное правило – не слишком интенсивно тренироваться перед сном. "Хотя движение в целом полезно вечером, чрезмерная нагрузка может затруднить засыпание. Поэтому лучше выбирать медленный темп, чтобы вечерний отдых был действительно успокаивающим", – объясняет Артур.

Улучшение пищеварения

Прогулка после ужина может положительно влиять на пищеварение. "Движение помогает телу обрабатывать пищу", – говорит Артур. Исследование 2008 года, опубликованное в Journal of Gastrointestinal Liver Disease, показало, что медленная ходьба на беговой дорожке после еды ускоряет опорожнение желудка, что уменьшает риск изжоги. Поэтому вечерняя прогулка помогает избежать неприятного ощущения тяжести в желудке.

Контроль уровня сахара в крови

Вечерняя прогулка также может помочь стабилизировать уровень глюкозы.

"Ходьба после ужина немного выравнивает сахар в крови", – говорит Артур. Исследование 2013 года показало, что короткие 15-минутные прогулки после еды влияют на уровень сахара эффективнее, чем одна длительная утренняя прогулка. Даже 10 минут после ужина могут помочь людям с диабетом 2 типа, подчеркивает исследование Diabetologia 2016 года.

Профессор Лоретта ДиПьетро объясняет: "Инсулиновый ответ на прием пищи уменьшается позже днем, а большинство людей ужинает щедро. Ходьба помогает потратить избыток глюкозы на энергию, уменьшая ее уровень в крови". Вечерние прогулки не заменяют медикаментозное лечение, но прекрасно дополняют его.

Повышение метаболизма

Исследование 2021 года в журнале Diabetologia показало: мужчины, которые тренировались после ужина на фоне высокожировой диеты, имели более низкий уровень холестерина и лучший контроль сахара в крови, чем те, кто тренировался утром. Вечерняя активность помогает компенсировать негативные последствия нездорового питания.

Успокоение и психологические преимущества

Ходьба снижает стресс, тревожность и усталость, а также может уменьшить риск депрессии, объясняет доктор психологических наук Холли Шифф. Она способствует выработке эндорфинов – гормонов хорошего настроения. Прогулка после ужина помогает телу расслабиться, а прогулка с партнером или другом добавляет социальных преимуществ. Для лучшего засыпания достаточно нескольких минут спокойной ходьбы, уверяют врачи.

