Сжигаем калории, не вставая с кровати: 5 упражнений для ленивых утренников

Есть упражнения, которые можно выполнять прямо в постели, не вставая из-под одеяла. Эксперт по фитнесу Энтони Дж. Юнг делится с eatthis.com самыми эффективными способами оставаться активным и энергичным с самого утра.

Планка

По словам Юнг, планка – одно из самых эффективных упражнений для укрепления мышц кора и защиты поясницы. Чтобы выполнить его: лягте на кровать и поднимите тело, опираясь на предплечья и пальцы ног, формируя прямую линию от головы до пяток.

"Прижмите предплечья к кровати, чтобы округлить верхнюю часть спины, и немного согните бедра, чтобы удерживать поясницу ровной", – советует Юнг.

Тазобедренные мосты

Это упражнение активирует ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, помогает сжигать калории и наращивать силу. Лягте на спину, согните колени, стопы держите на кровати. Отталкиваясь пятками, поднимайте бедра, сжимая ягодицы. Избегайте подъема за счет мышц поясницы – акцент именно на ягодицах.

Упражнение "Птичка-собака"

"Необычное название, но это отличное упражнение для стабилизации корпуса, развития координации и активации ягодичных мышц", – объясняет Юнг.

Станьте на четвереньки: колени под бедрами, руки под плечами, спина ровная. Вытяните одновременно одну руку и противоположную ногу (например, левую руку вперед, а правую ногу назад), затем повторите для другой стороны.

"Представьте, что вы выталкиваете пятку, пока чувствуете, как напрягаются ягодичные мышцы", – добавляет эксперт.

Отжимания

Юнг называет отжимания "одним из лучших упражнений для всего тела, которое помогает нарастить силу и стройность".

Примите положение высокой планки: руки на ширине плеч, спина ровная, бедра не провисают. Опускайтесь к кровати, держа локти близко к телу. Чтобы упростить упражнение, поставьте ноги на пол, руки на кровать. Для усложнения – ноги на кровати, руки на полу.

Упражнение "Мертвый жук"

Последнее упражнение – "мертвый жук", которое прекрасно активирует пресс и выполняется на кровати.

Лягте на спину, поднимите колени и вытяните руки вверх, "как мертвое насекомое". На протяжении всего движения прижимайте поясницу к кровати, поднимая ягодичные мышцы. Выпрямите одновременно правую ногу и левую руку на выдохе, затем поменяйте стороны и повторите.

