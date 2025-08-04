Прорыв в науке: инновационный препарат может остановить старение и предотвратить гибель клеток

Представьте себе лекарство, способное не только замедлить старение, но и остановить процесс самоуничтожения клеток. Именно над таким прорывным препаратом сейчас работают ученые, которые готовятся начать клинические испытания.

Видео дня

Их исследование сосредоточено на борьбе с некрозом – опасной формой клеточной гибели, лежащей в основе многих хронических заболеваний. Если эксперимент завершится успешно, это может в корне изменить подход к лечению возрастных болезней и процесса старения в целом, пишет express.co.

Клеточная смерть – это естественное явление, происходящее в различных формах. Одной из них является некроз – неконтролируемый процесс, который ведет к преждевременному разрушению клеточной структуры.

В случае некроза клетки набухают и впоследствии разрываются, высвобождая свое содержимое в окружающую среду. Это может вызвать хроническое воспаление, нарушение генетической стабильности, а в отдельных случаях – даже образование злокачественных опухолей. Некроз связывают с рядом тяжелых заболеваний, среди которых – болезнь Паркинсона, Альцгеймера, различные онкологические состояния и патологии почек.

Научный журнал Oncogene опубликовал результаты, позволяющие лучше разобраться в механизмах некроза и возможностях его подавления.

Руководительницей исследования стала доктор Карина Керн. Она считает, что новый класс лекарств – так называемые антинекротические средства – может стать первым шагом к замедлению или даже полному блокированию возрастных изменений.

По словам Керн, ее мотивация к участию в проекте берет начало еще с детства, когда она наблюдала стремительное ухудшение здоровья своей бабушки из-за возрастной болезни.

"Я тогда не могла понять, почему мне удается быстро выздороветь даже после серьезной травмы, а в случае с ней врачи только говорили: "Ничего не поделаешь – это старость"", – вспоминает она.

Прошли годы, и доктор Керн сформулировала собственную концепцию "планового старения", в которой исследует, как возникают возрастные процессы и какими методами можно их предотвратить.

Одним из ключевых факторов, указанных в исследовании, является некроз, который, по словам Керн, начинается с "исчезновения градиента ионов кальция".

Она объясняет: "В норме уровень кальция внутри клетки в 10 000-100 000 раз ниже, чем снаружи. Кальций – это чрезвычайно важная сигнальная молекула, которая регулирует многочисленные процессы в клетке. Но во время стресса эта тонкая система разбалансируется, и запускаются множественные вредные механизмы, которые приводят к катастрофическим изменениям в клетке".

Хотя явление некроза было известно еще более века назад, настоящий прорыв в его исследовании произошел лишь в 1970-х годах с развитием микроскопии. Однако до сих пор не удалось разработать эффективные методы борьбы с его пагубными последствиями.

Теперь, однако, команда исследователей во главе с Керн, в сотрудничестве со специалистами по нефрологии, надеется на прорыв в лечении болезней почек. Если им удастся, это откроет новые горизонты в замедлении старения в целом.

"Раньше считалось, что некроз – слишком сложный процесс, чтобы на него влиять. Но мы впервые показали, что его можно блокировать. Нужно влиять не на одну, а на несколько молекулярных целей... И когда мы это сделали, удалось достичь до 90% подавления процесса", – отмечает Керн.

Доктор Кит Сью, еще один соавтор исследования, подчеркивает актуальность темы: "Почки – это, без преувеличения, самый дефицитный орган, и именно от их недостаточности умирает больше всего людей в очереди на трансплантацию. Некоторые считают, что диализ – это решение. Но статистика неумолима: каждый год, проведенный на диализе, уменьшает шансы на выживание на 10%".

Ранее доктор Сью работал в NASA, изучая, как пребывание за пределами земного магнитного поля влияет на функцию почек.

По мнению ученого, антинекротические препараты могут укрепить ткани и органы, сделав их более устойчивыми к повреждениям и уменьшая риск гибели клеток. Несмотря на перспективность проекта, как Керн, так и Сью остаются осторожными в прогнозах.

"Мы оба остаемся профессиональными скептиками. Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств", – отмечает доктор Керн.

Сью добавляет: "Пока данные не будут идеально убедительными скепсис со стороны сообщества вполне оправдан".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем секрет долголетия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.