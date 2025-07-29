Секрет счастья и долголетия скрывается в движении: как спорт формирует ощущение цели

Физическая активность традиционно ассоциируется с укреплением мышц, улучшением работы мозга и продлением жизни. Но новые научные данные свидетельствуют, что её польза выходит далеко за пределы физического здоровья.

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Регулярные тренировки могут значительно усилить ощущение цели в жизни, что положительно влияет на самочувствие и долголетие. Именно об этом глубоком психологическом эффекте физических упражнений рассказывает eatthis.com.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Behavioral Medicine, доказывает: ежедневная двигательная активность способна усилить чувство целеустремленности, а наука подтверждает – люди, которые имеют четкое ощущение цели, обычно живут дольше и счастливее.

Как физические упражнения связаны с ощущением смысла жизни?

Авторы исследования – доктор Айше Емисджигил и профессор Иво Влаев – проанализировали данные из масштабного долговременного исследования здоровья и выхода на пенсию. В этом исследовании участники старше 50 лет рассказывали о своей ежедневной активности и психоэмоциональном состоянии.

Дополнительно они использовали результаты еще одного опроса, в котором приняли участие более 4000 респондентов. Их спрашивали о физическом самочувствии, ментальном здоровье и осознании жизненной цели.

На основе этих данных учёные изучили уровень ежедневной активности участников и интенсивность их движения, сравнивая это с тем, насколько сильно они чувствовали смысл жизни.

Результаты оказались неожиданными: оказалось, что активный образ жизни не только связан с более сильным ощущением цели, но и наоборот – это самое ощущение побуждает человека быть более активным. Таким образом формируется положительный замкнутый круг.

Интересно, что физическая активность в молодости оказалась тесно связанной с более глубоким осознанием цели в зрелом возрасте – и наоборот.

Ученые объясняют, что те, кто с молодости вел активный образ жизни, с возрастом демонстрировали рост ощущения цели. В то же время, те, у кого изначально было сильное чувство жизненной цели, спустя годы чаще сохраняли высокий уровень физической активности.

"Особенно интересно было наблюдать эти изменения среди людей старшего возраста. Ведь в этом возрасте многие жалуются на потерю смысла жизни и низкую мотивацию к физической активности", – говорит Емисджигил.

Что дает целенаправленная жизнь?

Пол Долан, доктор философии, определил счастье как гармоничное сочетание "удовольствия и цели". По его словам, юношеские годы могут быть полны радости, однако само ощущение цели, которое дает, например, обучение, также добавляет счастья. В свою очередь, воспитание детей в более зрелом возрасте приносит меньше удовольствия, но значительно больше цели. По мнению Долана, для настоящего счастья оба компонента должны присутствовать, даже если их баланс меняется со временем.

Университет Миннесоты подтверждает: люди, которые имеют глубокое осознание цели, обычно живут дольше, реже страдают от сердечно-сосудистых болезней, имеют лучшую защиту от болезни Альцгеймера и легче переносят боль.

Как найти свою цель?

"Смысл – это когда ты являешься частью чего-то большего за себя", – отметил эксперт по долголетию, доктор медицинских наук Киен Вуу.

Его рекомендация проста: ищите возможности приобщиться к жизни сообщества, где вы можете наладить позитивные отношения и сделать что-то важное не только для себя.

"В среднем, те, кто имеет четкое ощущение жизненной цели, живут на семь лет дольше. У них меньше шансов столкнуться с сердечными приступами или инсультами. Если такого человека госпитализируют, он, как правило, проводит в больнице меньше дней. Это – настоящее лечение, ведь цель жизни имеет реальный биологический эффект", – утверждает Вуу.

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