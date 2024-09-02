Простая диета, способствующая длительному похудению: что говорит эксперт

В мире существует множество способов избавиться от ненужного веса, но лишь небольшая часть из них действительно приносит длительный эффект. Специалисты предлагают метод, который позволит эффективно похудеть и удержать вес на желаемом уровне.

Специалист по здоровому питанию Микеле Промаулайко рассказывает, что когда занималась исследованием для разработки диетической программы, была поражена, обнаружив, что незначительная коррекция в питании способна существенно изменить энергетический уровень, улучшить сон, оздоровить кожу и, конечно, способствовать потере лишнего веса. Речь идет об исключении добавленного сахара, пишет eatthis.com.

Что такое добавленный сахар?

Этот тип сахара добавляется в продукты и напитки при их производстве или приготовлении. В то же время, природный сахар содержится во фруктах и молочных продуктах.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, ежедневная доза добавленного сахара не должна превышать 150 калорий для мужчин и 100 для женщин. Однако большинство людей ежедневно потребляет более чем вдвое больше этих норм!

"Исследования свидетельствуют, что чрезмерное потребление сахара значительно увеличивает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут сократить продолжительность жизни. Кроме того, излишнее количество сахара может отрицательно повлиять на ваше психологическое состояние", - отмечает Микеле.

Опасность рафинированных углеводов и искусственных подсластителей

Для полного понимания, кто является настоящими виновниками избыточного веса и плохого самочувствия, следует отметить еще два вредных врага: рафинированные углеводы и искусственные подсластители.

Рафинированные углеводы (их называют простыми углеводами) – это продукты, прошедшие обработку, во время которой были удалены важные питательные вещества. Например, при производстве белого хлеба удаляются отруби и зародыши пшеницы, оставляя только эндосперм. Такие углеводы способны вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что приводит к чувству голода и, как следствие, увеличению веса. Поэтому лучше выбирать сложные углеводы, которые более полезны для здоровья.

Искусственные подсластители, часто расфасованные в яркие свертки, рекламируются как более полезная альтернатива сахару. Однако их употребление также связано с целым рядом потенциальных проблем со здоровьем, включая увеличение веса. Например, диетические газированные напитки могут способствовать набору лишних килограммов, несмотря на общее мнение об их пользе для фигуры.

Как избежать скрытого сахара?

Пищевые производители часто добавляют сахар в продукты, чтобы сделать их более вкусными и вызвать у вас желание потреблять их еще больше. Часто скрытый сахар встречается в различных продуктах, таких как хлеб, йогурты, заправки салатов, соусы для пасты и даже арахисовое масло.

"В своей книге "Sugar Free 3" я объясняю, как правильно читать этикетки с пищевыми ценностями и списками ингредиентов, чтобы научиться распознавать скрытый сахар. Существует более 60 различных названий для сахара, поэтому важно знать, что искать. Один из ключевых советов: ищите строка "Добавлены сахара" в составе пищевой продукции. Если видите цифру "0", это означает, что продукт не содержит добавленного сахара. , – заключает Микеле Промаулайко.

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