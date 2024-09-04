Простая замена в привычках: что спасет от переедания

Соблюдение здорового образа жизни не всегда требует полного отказа от любимых блюд или жестких диетических ограничений. На самом деле это скорее вопрос формирования полезных привычек, которые помогают поддерживать здоровье и обеспечивают длительные результаты.

Ключом к успеху есть осознание тех привычек, которые положительно влияют на самочувствие, повышают уровень энергии и помогают удерживать себя в хорошей форме. Издание eatthis.com предлагает семь полезных советов, которые помогут вам изменить подход к питанию навсегда.

Сократите количество сахара

Лишний сахар является одной из главных причин возникновения проблем со здоровьем. Чтобы поддержать оптимальный уровень энергии и избежать лишних калорий важно ограничить потребление сахара в своем рационе.

"Обратите внимание на то, что вы едите каждый день, и найдите, где можно сократить сахар, заменив его более полезными альтернативами", - советует диетолог Брук Шеллер.

К примеру, если вы любите сладкое, попробуйте выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао. Он менее сладок, но при этом сохраняет удовольствие. Если это не для вас, попробуйте просто контролировать размер порций.

Уменьшите потребление обработанной пищи

Обработанные продукты обладают привлекательным вкусом, однако часто содержат много консервантов, соли и сахара. Лакомиться любимой закуской время от времени вполне приемлемо, но основной акцент следует делать на полезной пище.

"Добавляйте в свой рацион больше цельнозерновых продуктов, свежих овощей, фруктов, орехов и семян. Это не только насытит организм питательными веществами, но и улучшит метаболизм и общее самочувствие", – советует Шеллер.

Не забывайте о перекусах

"Закуски преследуют цель обеспечить плавный переход между основными приемами пищи", - объясняет диетолог Сидни Грин. Поэтому выбирайте продукты с низким содержанием сахара, богатые клетчаткой и белками. Один из рекомендованных вариантов – греческий йогурт с добавлением семян чиа и свежих фруктов.

Добавляйте овощи к каждому приему пищи

Овощи – это источник самых полезных веществ. Постарайтесь включать их в каждый прием пищи, даже на завтрак. Это обогатит рацион и обеспечит длительное чувство сытости.

"Добавляйте овощи в свои любимые блюда: рис из цветной капусты, салаты из спагетти или жареные брокколи", – говорит диетолог Илана Мулштейн.

Не ходите в магазин на голодный желудок

Чтобы избежать импульсивных покупок вредных продуктов, всегда перекусывайте перед походом в магазин. "Небольшой перекус перед покупками поможет сделать более взвешенные решения и избежать соблазнов приобрести лишние сладости", – говорит доктор Седрина Колдер.

Воспринимайте пищу внимательно

Внимательное питание означает полную сосредоточенность на процессе еды без отвлечения на другие дела. "Это позволит вам лучше распознавать сигналы насыщения от организма, что поможет избежать переедания", – отмечает Колдер.

Готовьте здоровую пищу дома заранее

"Планирование и приготовление пищи на дому – это лучший способ контролировать свой рацион и поддерживать здоровый образ жизни", – утверждает Колдер. Заранее подготовленные блюда позволяют избежать необдуманных выборов и снабжают вас всегда готовыми полезными блюдами.

Ранее OBOZ.UA писал, как опасны последствия "лишнего объема".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.