Просто и быстро: 10-минутная тренировка для стройного тела
Чтобы иметь стройное и подтянутое тело с большей мышечной массой и меньшим содержанием жира, следует придерживаться правильного питания с учетом дефицита калорий. В частности, исследования показали, что сокращение 200 калорий в день вместе с регулярными физическими упражнениями способны улучшать здоровье сердца и сосудов.
Поэтому, если у вас мало свободного времени, попробуйте 10-минутную тренировку с гантелями, от Eat This, Not That. Не забывайте сочетать эту тренировку с дефицитом калорий, здоровым сном и активностью в течение дня, чтобы быстрее приблизиться к желаемому результату.
Приседания с гантелями (x10 повторений)
Станьте прямо, держа гантели возле груди. Отведите бедра назад и присядьте, пока бедра не будут параллельны земле. Поднимитесь, нажимая на пятки и активируя квадрицепсы и ягодицы.
Жим гантелей Арнольда (х10 повторений)
Станьте прямо, держа гантели возле плеч так, чтобы ладони были направлены к вам. Напрягите корпус и ягодицы, вращайте гантели наружу и поднимите их вверх, сгибая плечи и трицепсы. Медленно опустите гантели перед следующим повторением.
Тяга с гантелями в наклоне (x10 повторений)
Расставьте ноги на ширине плеч, отведите бедра назад и наклонитесь вперед на 45 градусов. Напрягите пресс и потяните гантели к бедрам, сжав мышцы в конце. Полностью выпрямите руки перед следующим повтором.
Приседания с гантелями (12 повторений для каждой ноги)
Возьмите гантели и примите позицию, поставив одну ногу вперед, а другую назад. Опуститесь, пока заднее колено не коснется земли, а затем поднимитесь пяткой передней ноги. Сделайте все повторения на одной стороне и поменяйте сторону.
Боковая планка с вращением (10 повторений в каждую сторону)
Лягте на бок, сведите ноги и примите положение боковой доски. Держите корпус напряженным, сожмите ягодицы, потянитесь верхней рукой, растягивая лопатку. Поверните локоть назад, сжав верхнюю часть спины.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки приблизят вас к стройной талии.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.