Простой перекус с мощным эффектом: как грецкие орехи защищают сердце и мозг

Грецкие орехи уже давно считают одним из самых полезных продуктов для поддержания здоровья. Современные исследования и советы медиков лишь подтверждают их уникальную пользу для сердца, мозга и пищеварения.

Видео дня

Благодаря сочетанию витаминов, антиоксидантов и полезных жиров они могут стать простой, но эффективной ежедневной привычкой. Доктор Амир Хан объясняет express.co, почему именно эти орехи стоит добавлять в рацион почти каждому.

Специалист Национальной службы здравоохранения, врач Амир Хан объяснил, что именно эту разновидность орехов он добавляет в свой рацион почти ежедневно, ведь их антиоксидантные свойства поражают. Они богаты витамином Е, мелатонином и растительными полифенолами, которых особенно много в тонкой кожуре грецких орехов.

По его словам, такие вещества помогают уменьшить повреждение ДНК, которое могут вызывать "свободные радикалы", а также снижают воспалительные процессы в организме. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, накапливающиеся из-за таких факторов, как неправильное питание, курение, загрязненный воздух или рентгеновское облучение, и способны разрушать клеточную ДНК.

Врач также отметил: "Грецкие орехи содержат больше омега-3 жирных кислот, чем любые другие орехи. Омега-3, которые есть в грецких орехах, называются альфа-линоленовой кислотой (АЛК). Организм нуждается в ней, но не вырабатывает самостоятельно, поэтому получать ее нужно с пищей".

Амин Хан подчеркнул, что АЛК поддерживает сердечно-сосудистую систему, способствует снижению давления и необходима для развития организма. Он добавил: "Грецкие орехи не только питают вас, но и служат пищей для полезных кишечных бактерий. Это помогает поддерживать здоровье кишечника и уменьшает риск развития болезней".

Медик также отметил, что благодаря содержанию важных веществ эти орехи могут защищать мозг от вредного воспаления и помогать сохранять его функции с возрастом. В завершение он подчеркнул еще одно преимущество: "Регулярное употребление грецких орехов стабильно снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов, которые способствуют развитию сердечных заболеваний".

Как добавить грецкие орехи в рацион?

Добавляйте измельченные орехи в овсянку, смузи или йогурт для приятного хруста.

Вместо конфет или печенья перекусите горстью грецких орехов.

Сочетайте их с салатами.

Используйте в домашней выпечке: маффинах, банановом хлебе, батончиках с мюсли.

Поджаренные грецкие орехи подойдут в качестве гарнира к несладким блюдам.

Ссылаясь на советы врача, Healthline напоминает о научных данных о пользе этих орехов. Исследование 2021 года показало, что ежедневное употребление 30-60 граммов грецких орехов положительно влияет на здоровье сердца. Также отмечается: "Ежедневное потребление грецких орехов является безопасным. В исследовании 2017 года употребление 43 граммов орехов в течение восьми недель дало положительные результаты для здоровья".

Чем полезны грецкие орехи?

Грецкие орехи способны:

снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и обеспечивать организм антиоксидантами;

содержать значительно больше омега-3, чем другие орехи;

уменьшать воспалительные процессы;

поддерживать микрофлору кишечника;

снижать риск некоторых типов рака;

помогать регулировать аппетит и вес;

уменьшать вероятность развития диабета 2 типа;

способствовать нормализации артериального давления;

быть полезными для мозговой деятельности;

улучшать мужскую фертильность и состояние спермы;

обеспечивать организм полезными жирами, минералами и витаминами.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем полезен арахис.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.