Простой тест на долголетие: упражнение, которое может предсказать продолжительность жизни

Можно ли с помощью простого упражнения предсказать, насколько долгой будет ваша жизнь? Некоторые исследователи считают, что да.

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Они утверждают, что определённое движение может свидетельствовать о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы, уровне силы, гибкости и координации. Издание eatthis.com опубликовало простой тест, который можно выполнить дома, чтобы лучше понять своё физическое состояние и потенциальный риск преждевременной смерти.

Тест "сидение-вставание"

Автором идеи является доктор медицинских наук и философии Клаудио Хил Араужо из Бразилии. Его команда из клиники физической медицины Clinimex в Рио-де-Жанейро привлекла 2002 участников – мужчин и женщин в возрасте от 51 до 80 лет – к выполнению так называемого теста "сидение-вставание". В течение последующих лет участников исследования регулярно наблюдали, и оказалось, что 159 из них умерли. Анализ показал: те, кто набрал меньше всего баллов в тесте, имели риск смерти, который был в 5-6 раз выше тех, кто справился лучше.

"Известно, что аэробная выносливость связана с продолжительностью жизни. Но наше исследование также подтвердило, что хорошая гибкость, мышечная сила, соотношение силы к массе тела и координация – не только ключевые для ежедневных дел, но и важные факторы долголетия", – отметил Араужо.

Как пройти тест?

Вот пошаговое описание выполнения:

Садитесь на пол, скрестив ноги, стараясь не помогать себе руками, коленями, предплечьями или любыми другими частями тела. Затем вставайте так же – без поддержки конечностями или отталкивания от пола.

Максимальная оценка – 10 баллов. Если вы садитесь и поднимаетесь без помощи – это идеальный результат. Чем больше вам нужно помощи – тем ниже балл. А значит, вероятно, тем ниже общее функциональное состояние.

Почему этот тест вызывает споры?

Несмотря на заинтересованность, тест имеет как сторонников, так и критиков. Некоторые специалисты отмечают, что хотя упражнение действительно демонстрирует общую физическую форму, оно не может служить единственным маркером здоровья.

"Физическая хрупкость, сила, мышечная масса, общая функциональность – все это связано с риском смерти, но стоит помнить: связь не означает причинность. Например, если человек имеет серьезные проблемы с коленом и не может пройти тест – это не обязательно свидетельствует о близкой смерти", – объяснил физиотерапевт Грег Хартли.

Другие считают, что успешность в тесте можно тренировать. "Высокий балл свидетельствует, что сейчас вы находитесь в хорошей физической форме с точки зрения мышечной силы, но я не думаю, что это прямо указывает на долголетие. Генетика также играет значительную роль. Некоторые имеют лучшую координацию и физиологически сильнее с рождения. Однако вы можете ежедневно практиковаться и улучшить результат", – объяснила доктор Барбара Резник.

Другие физические тесты, которые могут показать ваш риск смерти

Тест "сидение-вставание" – не единственный маркер. Например, согласно исследованию JAMA Network Open 2019 года, мужчины, способные выполнить более 40 отжиманий подряд, имели значительно более низкий риск сердечных проблем, включая сердечную недостаточность. А другое исследование в JAMA показало: среди людей старше 65 лет те, кто ходил быстрее, жили дольше.

"Если вы способны двигаться в естественном темпе со скоростью не менее 3,2 км/ч, вероятность умереть в течение ближайших 10 лет значительно снижается. Скорость ходьбы очень точно отражает общее состояние здоровья", – сказал Хартли.

Почему способность легко садиться и вставать – признак долголетия?

Дэн Бюттнер, исследователь так называемых "голубых зон" – регионов с наибольшей концентрацией долгожителей – рассказал, что многие люди, которые дожили до глубокой старости, имеют одну общую черту – они привыкли сидеть на полу.

"Самые старые женщины в истории жили на Окинаве. И я видел, как одна из них – 103-летняя бабушка – садилась и вставала с пола 30-40 раз в день", – поделился Бюттнер.

В большинстве научных работ специалисты подтверждают: здоровый опорно-двигательный аппарат – то есть хорошо слаженная работа мышц, костей и суставов без боли – является определяющим фактором для активной и долгой жизни. В журнале Biogerontology отмечалось: "Ухудшение состояния скелетных мышц, что приводит к потере силы и объема мышечной ткани, непосредственно связано с повышенной смертностью в пожилом возрасте".

Специалист по телесному выравниванию Лорен Роксбург подытожила, что способность без усилий садиться и вставать с пола – отличный показатель общего состояния тела, баланса мышц и здоровья опорно-двигательного аппарата.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие тренировки способствуют долголетию.

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