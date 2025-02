Простые хитрости, которые приближают похудение

Резкие диеты и чрезмерные физические нагрузки редко дают долгосрочный результат, а потому лучше ограничивать вредные продукты по одному. Поэтому, если вы хотите похудеть и удержать вес, меняйте привычки постепенно, чтобы они стали частью вашей повседневной жизни.

В частности, попробуйте правильно организовать холодильник, найти способы поддерживать активность и использовать мотивационные приемы для настроения. Как сделать похудение простым и эффективным, рассказали в Eat This, Not That.

Не храните здоровые продукты в ящике холодильника

Держите овощи и полезные продукты в холодильнике на уровне глаз. Это поможет чаще выбирать их для перекуса. Кроме того, используйте прозрачные контейнеры, а вредные продукты прячьте как можно дальше. Такая простая перепланировка поможет есть здоровее без лишних усилий.

Практикуйте самообман

Чтобы съесть меньше, используйте визуальные хитрости, например делайте порции визуально больше. Вместо нарезания, попробуйте натереть сыр, а заправку для салата равномерно распределите, встряхивая ее в контейнере. Такие мелочи помогают насытиться меньшим количеством еды без ощущения ограничения.

Определите время для закрытия кухни

Установите для себя время, после которого кухня "закрывается". Это поможет избежать бездумных перекусов ночью. Так, если после 21:00 вы едите только от скуки, сделайте это правилом и придерживайтесь его. Это поможет сократить лишние калории и сформировать здоровые привычки.

Ешьте овощи перед основным приемом пищи

Чтобы контролировать аппетит и улучшить метаболизм, начинайте каждый прием пищи с овощей. Они богаты клетчаткой, которая дает ощущение сытости и помогает есть меньше.

Ешьте больше устойчивого крахмала

Резистентный крахмал, который не переваривается в желудке, попадает в кишечник, где питает полезные бактерии, способствуя ощущению сытости. Потребление белка вместе с таким крахмалом уменьшает аппетит и может улучшить сжигание жира, что помогает в процессе похудения.

Занимайтесь спортом

Установите таймер на 10 минут и выйдите на прогулку. Начните с 3 дней в неделю и постепенно добавляйте больше активностей, когда почувствуете потребность. Это позволит вам внедрить спорт в свою жизнь и постепенно увеличить продолжительность занятий.

Замечайте маленькие достижения

Празднуйте даже маленькие достижения, это помогает укрепить уверенность и мотивирует достигать новых целей. Не бойтесь похвалить себя за каждый шаг, даже незначительный - это повысит ваш энтузиазм и поможет двигаться дальше.

Ешьте белковый завтрак

Завтрак с высоким содержанием белка поможет сохранить энергию до обеда, и уменьшить желание перекусить вредными продуктами. Если не хотите тяжелого завтрака, приготовьте смузи на основе йогурта или кефира. Это поможет избежать лишних калорий и обеспечит организм полезными веществами.

Приготовьте растительный салат

Приготовьте "Дерзкий салат", наполнив его свежей зеленью, шпинатом, базиликом, редисом, огурцом, морковью, семенами чиа и тыквенными семечками. Избегайте добавления сыров, мяса и жирных заправок, а для дополнительного белка можно использовать черную фасоль или нут. Это поможет очистить организм и поддерживать уровень энергии без накопления жира.

Улыбнитесь

Улыбайтесь чаще — это мгновенно повышает настроение и помогает выглядеть и чувствовать себя лучше. Общайтесь с другими, акцентируя на позитиве, а если возникают негативные мысли — быстро перехватывайте их и замените на несколько позитивных.

