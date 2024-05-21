Простые ингредиенты для домашнего ухода: рецепты масок для лица
Традиция готовить маски для лица из домашних ингредиентов довольно распространена и имеет ряд преимуществ. Такой уход может очистить кожу, сделать ее более мягкой и помочь избавиться от эстетических несовершенств.
Готовя такой уход стоит учесть, какие компоненты и их сочетание безопасны именно для вашего типа кожи. Из чего вы можете сделать простую и универсальную маску для кожи лица, узнавали в OBOZ.UA.
Для сияния кожи
Для приготовления этой маски понадобится 1/2 банана, одна столовая ложка апельсинового сока и одна столовая ложка меда. Смесь, полученную из этих компонентов, нужно оставить на коже около 15 минут, после чего смыть теплой водой.
От тусклости и обезвоживания
Возьмите горсть молотого миндаля или миндальную муку и добавьте к нему две столовые ложки оливкового масла. Смесь нужно подержать на лице на 10 минут, помассировать и смыть в теплой воде. Такой уход возвращает коже эластичность, насыщает ее витамином Е и борется с тусклостью.
От шрамов и пятен
В состав маки входят куркума и йогурт, которые надо смешать в пропорциях 1/2. Такую маску следует держать на коже до 15 минут, после чего смыть водой. Этот уход улучшает сияние кожи, уменьшает воспаление, а также борется со шрамами и пигментацией.
Восстанавливающая маска
Смешайте сок одного свежего лимона, две столовые ложки сахара и одну столовую ложку оливкового масла. Смесь надо держать на лице не более 10 минут, что позволит отшелушить отмершие клетки и увлажнить кожу.
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