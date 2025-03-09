Как замедлить старение: простые шаги через правильный рацион

Привычки в питании способны оказывать значительное влияние на скорость старения нашего тела, а также уменьшить продолжительность жизни, предупреждают эксперты. Поэтому важно тщательно выбирать продукты, ведь некоторые из них могут активно ускорять старение клеток, тогда как другие – оказывать мощный антиоксидантный эффект, замедляя этот процесс.

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Однако как определить, какие продукты следует включить в рацион, а от которых лучше отказаться? Издание eatthis.com обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие пищевые привычки ускоряют старение.

Потребление обработанных продуктов

Слишком большое потребление обработанной пищи является одной из наиболее вредных пищевых привычек, ускоряющих старение. Это связано с высоким содержанием рафинированных углеводов, добавленного сахара и опасных жиров, а также с образованием AGE (конечных продуктов расширенного гликирования).

Диетолог Триста Бест объясняет, что AGE образуются при соединении сахара с жиром или белком, что значительно ускоряет старение и вредит здоровью кишечника.

Недостаточное количество клетчатки

Чтобы замедлить процесс старения, необходимо включать в рацион достаточно клетчатки, которую можно получить из таких продуктов как овес, фасоль, яблоки, груши, миндаль и семена.

Клетчатка важна не только для нормального пищеварения, но и для снижения уровня холестерина, контроля веса и предотвращения развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чрезмерное потребление добавленного сахара

Слишком большое количество сахара в рационе не только способствует старению, но и увеличивает риск разных заболеваний. По словам диетолог Джанет Коулман, диета с высоким содержанием сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови и инсулиновую резистентность, что связано с диабетом, сердечными заболеваниями и инсультом.

Такие диеты также разрушают коллаген в коже, что делает ее менее эластичной и способствует потере здорового цвета лица. Одно из исследований The American Journal of Clinical Nutrition показало, что чрезмерное потребление обработанных продуктов с добавленным сахаром связано с меньшей физической активностью и нежелательной потерей веса у пожилых людей.

Отсутствие пребиотиков в рационе

Здоровый кишечник является важной составляющей для замедления старения. Пребиотики, питающие полезные бактерии, могут помочь поддерживать его здоровье. Диетолог Кара Ландау объясняет, что пребиотики улучшают иммунную систему, уменьшают воспаление и поддерживают хорошее настроение.

Пребиотические продукты, такие как овес, бобы, спаржа, черника, яблоки и чеснок станут отличным выбором для вашего рациона.

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