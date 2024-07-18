Протеин или белок из цельных продуктов: что полезнее для здоровья

Белок – один из трех важных макроэлементов, он необходим для нормального функционирования человеческого организма. Его можно употребить из различных продуктов и получить из добавок.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он сравнил белок из источников продуктов и добавок.

Врач отметил, что в большинстве случаев не нужно белок из продуктов заменять добавками. Ведь цельные продукты с высоким содержанием белка (нежирное мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи и семена) также содержат и другие питательные вещества, а именно витамины, минералы и клетчатку.

Добавки, в частности протеин, могут быть удобным и простым способом увеличить потребление белка, их не следует использовать для замены обычных продуктов. Более того, добавки могут быть дорогими, а их чрезмерное потребление вредно для здоровья.

Крис Завос советует рассматривать возможность добавок тогда, когда человеку трудно удовлетворить ежедневные потребности цельной пищи. Прроте важно выбирать высококачественные белковые добавки, а именно сывороточный или казеиновый белок. Также следует убедиться, что добавка не содержит вредных элементов и других загрязнителей.

Врач рекомендует употреблять белок из разных источников – и цельных продуктов, и добавок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему нужно принимать витамины В утром.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.