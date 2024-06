Утренний заряд энергии: почему следует принимать витамины группы В утром

Иногда утром мы чувствуем себя не так, как нам бы этого хотелось. Однако правильные добавки могут изменить ваше настроение, уровень энергии и вашу сосредоточенность утром.

Диетологи говорят о том, что нужно ответственно относиться к выбору правильной добавки. Подчеркивается, что витамины группы В – это лучшие добавки для приема утром, пишет Eat This Not That .

Эти добавки включают тиамин, ниацин, B6, B12 и фолиевую кислоту. Несмотря на то, что витамины группы В жизненно необходимы, начиная от производства эритроцитов и заканчивая превращением пищи в энергию, и должны входить в рацион каждого прием витаминов группы В, в другие моменты в течение дня не всегда является мудрым выбором.

Некоторые исследования показали, что витамины группы В могут негативно повлиять на ваш сон, если принимать их позже в течение дня, предупреждают специалисты, ссылаясь на исследование 2018 года, опубликованное в Perceptual and Motor Skills. Как сообщили участники исследования, большинство витаминов группы В, как правило, содержится в поливитаминах, поэтому ежедневный прием витаминов группы В и/или поливитаминов утром максимизирует преимущества, предотвращая прерывание сна.

Согласно результатам исследования 2019 года, опубликованного в журнале Nutrients, прием добавок с витаминами группы B связан со снижением уровня стресса. В то же время исследование The Journal of Gerontology показало, что витамины группы B могут помочь улучшить когнитивные функции, сочетание которых может облегчить процесс.

В материале делается вывод о том, что в случае, если вам трудно встать с постели утром, попробуйте прийти чуть раньше накануне вечером – и, возможно, приготовьте витамины группы В, чтобы употреблять их, когда вы проснетесь.

