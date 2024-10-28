Протеиновые смузи: ваш идеальный напиток для похудения и восстановления мышц

В течение многих лет смузи остаются популярными. Секрет эффективности этого напитка заключается в сочетании насыщающего и поддерживающего мышечную массу белка с полезными свойствами клетчатки и антиоксидантов, содержащихся во фруктах.

Видео дня

Протеиновые смузи в целом полезны, но не все знают, какие процессы происходят в организме после их применения. Даже если источники белка различаются (можно использовать йогурт, порошок белка или другие варианты), существует несколько ключевых реакций, возникающих в теле независимо от выбранного продукта. Больше об этом пишет eatthis.com.

Диетолог Эми Плауш объясняет: "Белок жизненно важен для организма, поскольку способствует росту и развитию детей, поддерживает здоровье кожи, костей и хрящей, помогает мышцам восстанавливаться после тренировок, повышает чувство сытости и способствует термогенезу – процессу повышения температуры тела". Она также добавляет, что белок требует больше энергии для переваривания, чем углеводы и жиры, что способствует сожжению больше калорий.

Замедляется усвоение сахара

Диетолог Рейчел Макбрайан отмечает: "Когда вы пьете смузи с фруктами, организм получает необходимые питательные вещества, но при этом может повышаться уровень сахара в крови из-за содержания природных сахаров во фруктах".

Однако, добавляя к смузи источник белка (например, йогурт или протеиновые добавки), вы замедляете усвоение фруктовых сахаров, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. Это особенно важно для людей, подверженных диабету или тех, кто уже страдает этим заболеванием.

Длительное чувство сытости

Добавление белка в смузи значительно продлевает период ощущения насыщенности. Мэри Вирц, диетолог и консультант по питанию, говорит: "Белок переваривается медленнее, поэтому люди дольше остаются сытыми после его употребления". Она также рекомендует добавлять к смузи клетчатку из фруктов или овощей для сбалансированного и полезного перекуса.

Другой эксперт, Маккензи Берджесс, подтверждает это: "Белок снижает уровень гормона голода – грелина, что увеличивает продолжительность сытости".

Защита мышц во время тренировок

Протеиновые смузи часто пьют до или после тренировки, и не зря. Научные исследования подтверждают, что белковые напитки могут уменьшить мышечное повреждение и способствовать более быстрому восстановлению.

Рашми Бьякоди, эксперт по здоровью, объясняет: "Протеин перед тренировкой или после тренировки активирует процесс синтеза мышечного белка, что помогает снизить деградацию мышечной ткани". Это особенно актуально для тех, кто выполняет силовые упражнения. Употребление сывороточного протеина оказывает положительное влияние на белковый баланс в теле и способствует быстрому восстановлению.

Эйми Плауш также отмечает, что сывороточный протеин быстро усваивается и содержит аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), необходимые для быстрого восстановления мышц.

Потеря веса

"Протеиновые смузи могут стать эффективным инструментом для похудения", – говорит диетолог Триста Бест. Она подчеркивает, что протеиновый порошок может поменять высококалорийную белковую еду, такую как фаст-фуд, что поможет уменьшить количество потребляемых насыщенных жиров и калорий.

Эйми Плауш добавляет, что сывороточный и казеиновый белки способствуют длительному ощущению сытости. Кроме того, они могут помочь улучшить состав тела и способствовать здоровому весу.

Возможно увеличение веса

Однако следует быть осторожными: потребление большого количества протеиновых смузи может привести к чрезмерному набору веса. Вы можете получить больше калорий, чем вам нужно, поскольку во время питья не активируются рецепторы растяжения желудка так, как при потреблении пищи в натуральном виде, предупреждает Рейчел Макбрайан. Поэтому иногда лучше употреблять фрукты и йогурт по отдельности, а не смешивать их в смузи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему вредно пить сладкие напитки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.