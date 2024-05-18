Процедуры ухода за кожей: 7 масок для лица в неделю, которые можно сделать собственноручно
Используйте дополнительное время, появившееся в вашем распоряжении, чтобы поэкспериментировать с разными масками для лица, сделанными своими руками, в течение недели. News Bytes подготовил семь рецептов, которые можно легко создать, используя ингредиенты, найденные у вас дома.
Понедельник – средство для сухой кожи
Начните неделю с освежающей ноты, позаботившись о своей шелушащейся сухой коже. Разомните спелый банан и добавьте 2 столовые ложки геля алоэ вера, а также 3 чайные ложки миндального масла. Смешивайте, пока не получите однородную пасту. и нанесите на очищенную кожу и оставьте на 15 минут, а затем смойте.
Вторник – прекрасная отшелушивающая маска
Если у вас проблемы с кожей, обратитесь к отшелушивающей маске. Сделайте ее, смешав 1/2 стакана пахты с 2 столовыми ложками йогурта. Оставьте смесь на несколько минут на лице перед тем, как смыть.
Среда – увлажняющая маска
Смешайте 1 столовую ложку кокосового масла, 1 столовую ложку сырого меда и 1 чайную ложку лимонного сока. Втирайте смесь в кожу круговыми движениями в течение нескольких минут. Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.
Четверг – успокаивающая маска
Снимите стресс кожи с помощью успокаивающей маски для лица. Смешайте 3 чайные ложки овсяных хлопьев, 1 столовую ложку розовой воды, 1 чайную ложку меда и творог до образования однородной пасты. Нанесите эту пасту на очищенное лицо и оставьте на полчаса, а затем смойте обычной водой.
Пятница – восстановительная маска
Совместите природные свойства томатов и огурцов в этой восстановительной маске для лица. Очистите и вымойте 1/4 огурца, затем смешайте его с 1/2 спелого помидора, чтобы получить мелкую кашицу. Нанесите смесь на лицо круговыми движениями, а через 15 минут смойте ее, чтобы ощутить освежающий эффект.
Суббота – маска от пятен
В выходные дни мы обращаемся к возрастному секрету красоты – куркумы. Воспользуйтесь ее свойствами уменьшать пятна, смешав 3 столовых ложки лимонного сока с 1 столовой ложкой порошка куркумы. Нанесите эту смесь на лицо и шею и оставьте на 20 минут, затем смойте.
Воскресенье – универсальное средство
Завершите неделю универсальной процедурой для лица, которая устраняет омертвевшие клетки кожи и очищает поры. Смешайте 1 столовую ложку кофе, 1 столовую ложку куркумы и йогурт, чтобы получить жидкую консистенцию. Нанесите пасту на лицо и шею, оставьте на 20 минут, а затем смойте водой.
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