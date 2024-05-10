Улучшите кожу вашего лица с помощью йоги: 4 асаны

При решении проблем с кожей мы обращаемся к медицинским специалистам и лекарственным средствам. Однако существует другое решение, кроме инвазивных и неинвазивных решений.

Следует учитывать, что йога также может помочь справиться с этими проблемами. Сразу несколько асан (поз) йоги помогут бороться с проблемами кожи, напоминает OBOZ.UA.

Встряска

Это упражнение балансирует гормоны и предотвращает прыщи. Для выполнения встаньте на колени на коврик и положите руки на бедра. Затем необходимо вдохнуть и напрячь ягодичные мышцы. Прогнитесь назад, глядя грудью в потолок, и осторожно держите пятку. Дайте ему почувствовать себя свободно и задержитесь в таком положении около минуты. В конце концов осторожно отпустите пятки и вернитесь в исходное положение.

Паванмуктасона

Выполнение этой асаны помогает очистить кожу от прыщей. Для выполнения лягте на спину, ноги держите вместе, а руки положите по бокам. На выдохе осторожно подтяните оба колена к груди и обхватите ноги руками. Задержите позу и дышите нормально, а на выдохе медленно поверните тело в исходное положение и расслабьтесь.

Уттонасона

Это упражнение помогает сохранить здоровье вашей кожи. Для выполнения нужно встать прямо, положив руки на бедра. На выдохе плавно наклонитесь вперед. Руки могут опираться на пол по бокам ваших ног или на лодыжки. При нормальном дыхании удерживайте эту позу примерно 30-45 секунд, затем вдохните и поднимитесь в положение стоя.

Халасана

Это упражнение поможет придать лицу природный свет. Для выполнения лягте прямо, держа руки по бокам. Затем аккуратно приподнимите ноги вверх и бедра. Поддерживайте спину руками и медленно переместите ноги над головой в пол. Затем поставьте пальцы ног на землю, а руки сопритесь по бокам. Задержитесь в этой позе некоторое время, а в конце аккуратно сверните ноги в положение лежа.

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