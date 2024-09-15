Проверенный метод для стройной талии: как вакуумное упражнение помогает похудеть

Бодибилдеры добиваются идеальной формы благодаря специальной технике, известной как "вакуумная поза". Бодибилдеры, такие как Фрэнк Зейн, Ли Хейни и сам Арнольд Шварценеггер, втягивали живот, чтобы подчеркнуть свою грудь.

Однако эта техника является не только частью соревнований, но и полезным упражнением для каждого. Вакуум живота может облегчить боли в спине, укрепить корпус и убавить талию всего за три недели, пишет eatthis.com.

"Внутренние мышцы живота, известные как поперечные мышцы, функционируют как естественный поддерживающий пояс, подобно ремню, который носят работники. Когда вы сокращаете эти мышцы, лежащие горизонтально глубоко под прессом, это увеличивает поддерживающее внутреннее давление ваш позвоночник", – объясняет эксперт по упражнениям Эллингтон Дарден.

Эти мышцы также отвечают за хорошую осанку и содержание органов на месте. Укрепляя их, вы автоматически подтягиваете живот вверх и назад, что уменьшает его видимый объем.

Дарден советует выполнять это простое движение несколько раз в день, в сочетании с силовыми тренировками и здоровым питанием, чтобы снизить талию.

Лечь на спину на кровать

Пустой живот поможет точнее выполнить упражнение. Лежа на спине, положите руки на нижнюю часть грудной клетки, на верхнюю часть мышц живота. Сделайте нормальный вдох и затем сильно выдохните как можно больше воздуха в течение 8 секунд.

Втяните живот

Втягивайте живот (это и есть вакуум) как можно дальше, используя только внутренние мышцы живота. Не вдыхайте воздух в легкие для поддержания этого процесса, используйте только мышцы живота. Если все сделано правильно, вы должны почувствовать, что пытаетесь "впитывать" пупок в позвоночник.

Держите позу

Удерживать эту позу долго будет сложно, но попытайтесь задержаться на 8-10 секунд. Вы должны почувствовать и увидеть вогнутое образование под ребрами. Затем отпустите и дайте себе отдохнуть. Повторяйте вакуум несколько раз, лежа. "Легкое головокружение – это нормально. Просто отдыхайте немного дольше между попытками", – говорит Дарден.

Станьте и повторите

Теперь, когда вы освоили движение лежа, попробуйте его, стоя перед зеркалом. Из-за силы тяготения вакуумное движение будет труднее выполнять в вертикальном положении, но со временем вы научитесь. Упражняйте это по 10-15 минут в день в течение трех дней, чтобы закрепить технику в памяти мышц.

Выполняйте упражнение перед едой

Дарден рекомендует своим ученикам выполнять вакуум живота дважды перед каждым приемом пищи – завтраком, обедом и ужином. Это не только легкий способ запомнить упражнение, но и эффективный способ следить за своим животом и едой, которую вы потребляете.

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