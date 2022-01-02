Психологи рассказали, какие отношения могут продлить здоровую жизнь

Человек – социальное существо и имеет естественную потребность общаться с подобными себе. От отношений, в которые мы вступаем в течение своей жизни, зависит не только успех или реализация, но и физическое и эмоциональное здоровье. Верные друзья, заботливая семья, интересные коллеги – все это наполняет существование смыслом и позволяет чувствовать себя счастливыми.

Положительные отношения, дружба, общение, семья помогают продлить здоровую жизнь. Такие выводы о счастливых отношениях и их основных преимуществах по консультированию психолога, доктора философии Лесли Беккер-Фелпс опубликовало издание WebMD.

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Социальные связи – одна из главных потребностей каждого человека, которая влияет на наше психическое здоровье и долголетие. Поскольку невозможно получить весь спектр чувств от одних отношений, следует выстраивать разные модели общения – от знакомства мимоходом до дружбы, романтических или семейных. Залогом же здоровых отношений, которые принесут пользу всем, станет искреннее общение.

Практическая помощь

Каждый в жизни попадает в многочисленные ситуации, с которыми не в состоянии справиться самостоятельно. Очень важно знать, что есть люди, которые тебя всегда поддержат и протянут руку помощи в любой ситуации.

Это знание позволяет не терять уверенности в себе при сложных обстоятельствах. Стоит отметить, что вы тоже должны быть готовы прийти на выручку людям, которые от вас этого ожидают.

Проявление заботы

Когда вы находитесь в отношениях, то стремитесь к удовольствию не только для себя, но и для партнера. Вы можете поддерживать, помогать или просто быть рядом с ним, однако, заботясь о ком-то, вы действительно улучшаете и свое состояние, ведь забота успокаивает и уменьшает стресс.

Социальная поддержка и ценность

Человеку нужна компания не только в часы трудностей – разделить с кем-то радость не менее важно.

Именно поэтому просто знание того, что мы можем получить совет или поддержку, посмеяться вместе, провести весело досуг, улучшает наше чувство благополучия.

Не меньше положительных эмоций дарит время, проведенное с людьми, которые вас ценят, оно дает чувство уверенности в себе и повышает самооценку. В свою очередь, вы должны также ценить окружающих и дарить им положительные эмоции.

Скорейшее выздоровление

Кроме уверенности, что в случае болезни есть человек, способный поддержать, здоровые отношения могут помочь справиться с болью или тревогой перед операцией. Так, исследования доказали, что участники эксперимента, имевшие надежного партнера и перенесшие экстренную или плановую операцию на сердце, в целом положительно относились к ней и верили, что смогут легче перенести послеоперационную боль и дискомфорт.

Уменьшение стресса

Одинокие люди чаще чувствуют себя незащищенными и обеспокоены этим, тогда как постоянные отношения, отмечает психолог, доктор медицины Шихан Д. Фишер, уменьшают выработку гормона стресса – кортизола.

Именно поэтому хорошие отношения в семье или крепкая дружба уменьшают чувство стресса и предотвращают заболеваемость.

Развитие личности

Если человек имеет поддержку близких и уверен, что является наилучшим для них при любых обстоятельствах, он получает заряд бодрости и энергию для дальнейшего самосовершенствования.

Здоровый образ жизни

Друзья и родные часто мотивируют нас к здоровому образу жизни или физической активности своей жизнью. Когда вы имеете такую поддержку и пример, вы реже болеете и быстрее выздоравливаете.

Длительная продолжительность жизни

Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями живут дольше.

Если вы любите одиночество, это нормально, однако попытка построить здоровые отношения может быть полезна вашему физическому и психическому здоровью. Даже один настоящий друг поможет вам во время тревоги или депрессии, а это уже важно.

На протяжении жизни мы общаемся и строим отношения с разными людьми и даже не задумываемся над тем, насколько важны они могут быть именно для нас. Будьте искренними и цените близких и родных, и тогда здоровые отношения подарят вам уверенность, радость, удовольствие и долголетие.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что искусство общаться помогает в решении жизненных ситуаций, а специалисты посоветовали литературу, которая научит находить общий язык с людьми.