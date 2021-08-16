Когда Украину накроет волна Дельта-штамма

Тарас Жиравецкий
Тарас Жиравецкий
Пульмонология / Мнения
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Когда Украину накроет волна Дельта-штамма

Мені усі задають запитання, коли у нас почнеться сильна хвиля пандемії?

Відверто судячи з того, як розвиваються події у цілому світі, а зокрема в країнах ЄС, США, Росії - лідерах по нових випадках ковіду по щоденній статистиці у нас би мало бути мінімум 30000 або 50000 нових випадків щодня враховуючи те як ми дотримуємось карантину.

Навіть в Ізраїлі після тотальної вакцинації кількість нових випадків ковіду значно вища, ніж у нас, якщо перерахувати на кількість населення.

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У нас по офіційній статистиці ковід практично зник в порівнянні з Росією, де більше 800 людей гине щодня чи США де щодня фіксують більше 100000 нових випадків.

Неофіційно у нас приблизно 7000-10000 нових випадків щобня, бо госпіталізуємо приблизно 5% від тих хто захворів (госпіталізацій 400-600).

Чому у нас не набрав хвилю Дельта штамм?

У Росії всього 3 тижні вистарчило для нової потужної хвилі, яка триває й досі, так само і в США чи Британії.

Пояснення криється в тому, що дійсно в Україні перехворіло близько 40% населення і це їх поки захистило від Дельта штамму.

Чи спрацьовують антитіла після хвороби як захист від повторного зараження?

Скоріше так, ніж ні.

Тому у шведів свій варіант проходження пандемії, у британців та американців свій, а у нас вийшов свій український.

Ми зарахунок того, що локдауни у нас не були такі жорсткі, як у світі отримали такий результат захисту населення.

Звичайно не все так просто і ще мінімум 60% населення у нас не хворіло і вакциновано тільки 10% дорослого населення, тому певні загрози появи нової хвилі є.

Але складається враження, що чим більше у нас масових заходів, нових випадків ковіду є менше.

Спостерігаю за тим, як ми дотримуємось карантину і розумію, що він дуже умовний.

Тому поки спостерігаємо за ситуацією, не панікуємо і пам‘ятаємо, що якщо ви не хворіли і у вас піднялась температура вам варто зробити як мінімум тест на антиген на ковід чи плр тест.

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Источник:Facebook Тараса Жиравецкого

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