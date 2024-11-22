Пневмония может стать неизлечимой: в Минздраве предупредили украинцев о последствиях злоупотребления антибиотиками

Через десяток лет пневмония может стать неизлечимой. Такое развитие событий возможно в случае, если украинцы не прекратят злоупотреблять антибиотиками.

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К тому же через десятилетие в Украине могут прекратиться трансплантации. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украину не миновала глобальная проблема формирования устойчивости к антимикробным препаратам. Усилилась она во время пандемии COVID-19, ведь украинцы, не имея достаточной базы знаний о коронавирусном заболевании, пытались лечить его антибиотиками.

Кроме того, после пандемии Украина столкнулась с полномасштабной войной, одним из последствий которой является большое количество раненых. Раненый пациент во время эвакуации проходит по 5-6 больниц, в результате чего сталкивается с большим количеством "флоры".

И, поскольку инфекционный контроль в украинских больницах, как признает сам министр, не является главным приоритетом во время значительного наплыва раненых, возникают благоприятные обстоятельства для развития инфекций, более устойчивых к антибиотикам.

Устойчивость эта, как объяснил Ляшко, развивается не у человека, а в микроорганизмах. И при снижении иммунитета у человека эти микроорганизмы становятся патогенными. Поэтому, если принимать антибиотики без назначения врача или с нарушением его рекомендаций, микроорганизмы сформируют устойчивость к препаратам – и лекарства в следующий раз не подействуют..

"Антибиотики — это не конфеты. Не таблетки, которые можно профилактически выпить, потому что где-то зачесалось или засвербело в носу. Антибиотики употребляются исключительно по назначению врача", — подчеркнул Ляшко.

Последствия бездумного злоупотребления антибиотиками уже через десять лет могут стать роковыми. В частности, существует угроза превращения пневмонии в неизлечимое заболевание из-за возвращения инфекций, "о которых мы уже давно забыли".

Вдобавок такое развитие событий может поставить крест на трансплантациях: при условии потери эффективности антибиотиков медикам просто нечем будет лечить осложнения.

Избежать такого сценария можно, если каждый украинец будет придерживаться всех рекомендаций медиков по поводу того, какие препараты, когда, как и в каком количестве употреблять.

"Потому что бывает – пропили 2-3 дня и стало лучше, а курс был на 7 дней. После этого даже сохраняют эти антибиотики и когда у кого-то похожее - [делятся]", – привел пример бездумного отношения к рекомендациям врачей и к собственному здоровью Ляшко.

Напомним, ранее иммунолог рассказал, какой вирус чаще всего вызывает пневмонию у взрослых и детей и как распознать заражение.

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