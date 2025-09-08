Влияние никотиновых подушечек на здоровье: обзор исследований

Никотиновые подушечки (их еще называют "паучи" от англ. pouch) стали новым явлением на рынке никотиносодержащих продуктов. Они смогли привлечь внимание как тех, кто хочет уменьшить вред от курения, так и тех, кто просто интересуется новыми альтернативами на табачном рынке.

Паучи выпускают с разными концентрациями никотина и в разных вкусах. Их производят как крупные табачные компании, так и компании, не занимающиеся традиционными табачными изделиями.

Сегодня их популярность растет, а вместе с этим появляются вопросы:

безопасны ли они?

чем отличаются от сигарет, снюса или вейпов?

что говорит наука?

Недавний большой обзор в США систематизировал современные знания о никотиновых паучах и подытожил, как они влияют на организм. Материал подготовлен на базе этого обзора.

Что такое никотиновые паучи

Никотиновый пауч (далее НП) выглядит как небольшой белый пакетик, который кладут под верхнюю губу. Он содержит очищенный никотин, целлюлозу, стабилизаторы и ароматизаторы. Когда подушечка контактирует со слюной, никотин постепенно высвобождается и всасывается через слизистую оболочку рта.

Паучи часто противопоставляют снюсу – пакетикам с табачной смесью. Самое большое отличие между этими продуктами именно в том, что паучи не содержат табака.

В отличие от сигарет и вейпов, паучи не образуют дыма или аэрозоля. Это означает, что легкие не контактируют с продуктами горения, и именно эта особенность делает подушечки потенциально менее вредными.

Хотя в НП отсутствует табак, их все равно регулирует Управление по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств США (FDA), поскольку они содержат никотин.

Что внутри: состав и разница между брендами

В исследовании проверили сайты нескольких брендов никотиновых паучей. Выяснилось, что в таких продуктах может быть как никотин из табака, так и синтетический. Но не все производители четко указывают его происхождение. Некоторые ограничиваются общей фразой, что "продукт не содержит табачных листьев".

Некоторые производители (например, ZYN, on!, Juice Head) уточняют, что используют никотиновую соль и другие ингредиенты, часть из которых считается безопасными для использования в пищевых продуктах.

В то же время некоторые бренды вообще не предоставляют детального состава (например, Lucy) или пишут очень общо: "бессахарные ингредиенты пищевого класса", "веганские и премиум-компоненты". Отдельно отмечено, что в некоторых вкусах ZYN обнаружили синтетические охлаждающие вещества, которые создают эффект "холода".

Получается, что одни производители открыто расписывают все ингредиенты, другие — подают только общую информацию.

Содержание никотина также играет важную роль. Он может быть очень разным: от 1–2 мг в "легких" вариантах до более 40 мг в "сильнодействующих". Для сравнения: одна сигарета обеспечивает около 1 мг никотина, но всасывается он значительно быстрее. Это означает, что пауч с высокой дозой может быть ощутимо сильнее сигареты, но эффект наступает не мгновенно.

Также ключевым параметром является уровень кислотности (рН). Чем он выше (щелочнее), тем больше никотина переходит в "свободную" форму, которая легче проникает через слизистую. Именно поэтому паучи разных брендов могут действовать по-разному, даже если имеют одинаковое количество никотина.

Есть ли токсины в никотиновых паучах?

Лабораторные исследования показывают, что в составе НП фиксируют низкий уровень или полное отсутствие специфических для табака нитрозаминов (TSNA), полициклических ароматических углеводородов (PAH) и других токсикантов, связанных с табаком.

Исследование, проведенное на примере НП Nordic Spirit, показало, что НП не являются мутагенными, генотоксическими или цитотоксическими – в отличие от обычных сигарет. Впрочем, это исследование также выявило в паучах измеряемые уровни формальдегида, хрома и никеля.

Сравнительные исследования свидетельствуют о более низком уровне токсикантов в подушечках по сравнению с традиционными табачными изделиями, в частности снюсом. В целом большинство исследований фиксируют отсутствие или минимальные концентрации соединений, ассоциированных с табачным дымом.

Распространенность потребления никотиновых паучей

Данные из США свидетельствуют, что подростки менее склонны к употреблению паучей, никотиновых резинок и леденцов, чем к использованию электронных сигарет, но уровень интереса постепенно растет, а использование встречается среди тех подростков, которые уже потребляли никотиновые продукты.

Среди американской молодежи 18–25 лет паучами пользовались около 4% опрошенных. Преимущественно это те, кто уже имел опыт с другими никотиносодержащими продуктами. Молодые люди воспринимают паучи, как потенциальное альтернативное средство для снижения или прекращения вейпинга.

Среди взрослых курильщиков никотиновые подушечки приобрели популярность как способ отказаться от сигарет или перейти на менее вредную альтернативу. Уровень осведомленности о паучах за последние годы существенно вырос: все больше людей знают об этом продукте, пробуют его или планируют попробовать. Самыми популярными брендами остаются ZYN и Lucy.

Как никотиновые паучи влияют на организм

Влияние паучей на организм продолжает изучаться. Из-за отсутствия табачных листьев, процесса горения и дыма паучи имеют потенциал быть менее вредными, чем табачные изделия, которые сжигаются, однако определенные риски все же существуют.

К беспокойствам, относительно никотиновых подушечек, относят риск зависимости, острое отравление никотином и возможные последствия длительного использования. В то же время исследования показывают: у пользователей паучей уровни вредных веществ в организме значительно ниже, чем у курильщиков сигарет, даже если никотина они получают больше. Участники другого исследования, которые переходили с курения на никотиновые подушечки (оп!), демонстрировали значительное снижение биомаркеров токсического воздействия. Уже через неделю уровни вредных соединений в их организме падали на 40–90%, а в некоторых случаях снижался почти до такого же уровня, как у тех, кто полностью бросил курить.

Вывод

Никотиновые подушечки - это инновационный продукт, который потенциально может помочь курильщикам уменьшить вред, связанный с курением.

Их популярность растет, поэтому они могут быть привлекательными для отдельных социально-демографических групп.

Различия в результатах исследований могут быть связаны с различными паучами (брендами и содержанием никотина), которые в них использовались, или с особенностями самих исследований — например, их продолжительностью или тем, как участники оценивали продукт.

Более низкий уровень токсичных веществ, чем в сигаретах, указывает на то, что паучи могут стать элементом стратегии снижения вреда. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понимать долгосрочные последствия. Для тех, кто интересуется никотиносодержащими продуктами главное понимать: если вы курите и не можете отказаться от никотина, паучи могут быть менее вредной альтернативой. Однако для людей, которые никогда не потребляли никотин, эта продукция может нести потенциал возникновения зависимости.