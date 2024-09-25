Путь к стройности: 7 ежедневных привычек для уменьшения объема талии

Учитывая огромное количество спорных советов в Интернете, поиск правильного подхода для стройности становится непростой задачей. Но для того, чтобы похудеть, нет необходимости кардинально менять питание и соблюдать кето, палео или другие модные диеты.

Можно сформировать простые привычки, которые поддержат здоровый образ жизни и обеспечат устойчивое похудение. Лучше всего то, что эти привычки помогут вам снизить талию уже в течение месяца, пишет eatthis.com.

О ключевых привычках для стройной талии, рассказывает тренер и диетолог Джанна Маси. Важно понимать, что каждый организм индивидуален, поэтому не стоит ожидать мгновенных результатов. Однако эти советы, несомненно, принесут отличные результаты.

Повысьте активность вне тренировок (NEAT)

NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – это все калории, которые вы сжигаете во время ежедневных действий, не связанных с тренировками, например во время ходьбы или уборки. По данным Национального института здоровья США, повышение NEAT ежедневно помогает лучше контролировать вес и предотвращает ожирение.

Джанна Маси объясняет: "Термогенез, не связанный с физическими упражнениями, – это любое движение, которое мы выполняем вне запланированных тренировок. Эти активности способствуют общему расходу энергии за день. Старайтесь почаще ходить или заниматься мелкими делами дома между тренировками" .

Употребляйте больше белка

Белок является ключевым элементом для похудения. Он не только помогает держать аппетит под контролем, но и необходим для восстановления и роста мышц, особенно во время тренировок. Исследования показывают, что повышенное потребление белка способствует снижению веса, сохраняя при этом мышечную массу.

Массе советует: "Для большинства здоровых взрослых рекомендовано потреблять от 0,7 до 1 г белка на килограмм массы тела. Это поможет поддерживать мышечную массу и будет способствовать здоровой потере веса".

Регулярно выполняйте силовые тренировки

Силовые тренировки – один из самых эффективных способов улучшения фигуры, поскольку наращивание мышечной массы способствует сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Кроме того, упражнения для укрепления мышц корпуса могут оказать положительное влияние на форму талии.

"Мышечная масса позволяет вам потреблять больше пищи, лучше контролировать уровень сахара в крови и чувствовать больше силы. Рекомендуется проводить силовые тренировки по крайней мере два-три раза в неделю", - отмечает Масси.

Добавляйте в рацион больше овощей

Овощи – это незаменимый продукт для тех, кто стремится снизить объем талии. Благодаря высокому содержанию клетчатки они помогают надолго оставаться сытыми, контролируют уровень сахара в крови и предотвращают желание перекусить сладостями. Кроме того, овощи содержат минимальное количество калорий, поэтому их можно употреблять в больших количествах.

"Овощи богаты питательными микроэлементами и клетчаткой, которая помогает чувствовать себя сытым и поддерживает регулярную работу пищеварительной системы", - отмечает Масси.

Не забывайте о фруктах

Фрукты – это природный десерт, обеспечивающий сладкий вкус без ущерба для фигуры. Они не только вкусны, но и богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и помогают избежать лишних калорий. Исследование показало, что регулярное употребление фруктов может снизить риск накопления жира в области живота на 12%.

"Некоторые избегают фруктов из-за их содержания сахара, но они чрезвычайно полезны для здоровья. Фрукты снабжают организм важными питательными веществами, клетчаткой и антиоксидантами", - говорит Масси.

Ограничьте использование экранов перед сном

Электронные устройства излучают синий свет, который может препятствовать выработке мелатонина – гормона, ответственного за сон. Недостаточный сон может негативно отразиться на регуляции гормонов аппетита и замедлить процесс похудения. Хорошо выспавшись, вы сможете быстрее добиться своей цели по уменьшению жира.

Массе советует: "Хотя увеличить время сна может быть сложно, попробуйте контролировать то, что вам по силам. Выключайте экраны по крайней мере за полчаса до сна, чтобы улучшить качество отдыха и повысить энергичность".

Контролируйте потребление алкоголя

Алкоголь может быть неожиданным врагом в борьбе за стройность, поскольку содержит множество пустых калорий. Он также может увеличивать аппетит и ослаблять самоконтроль, что приводит к перееданию.

Масси предупреждает: "Алкоголь не только добавляет лишние калории, но и влияет на качество сна и процесс восстановления организма. Попытайтесь уменьшить его потребление или выбирайте безалкогольные варианты, которые становятся все более популярными".

Эти простые привычки помогут вам добиться стройной талии за короткий период и будут способствовать поддержанию здорового образа жизни в долгосрочной перспективе.

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