Путеводитель здорового питания: какие продукты следует добавить в рацион после 50 лет

Достигнув 50 лет, организм начинает проходить через естественные возрастные изменения, влияющие на обмен веществ, иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Поэтому питание играет решающую роль в поддержании здоровья и энергии.

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Правильно подобранные продукты могут не только улучшить самочувствие, но и помочь избежать многих хронических заболеваний. Издание eatthis.com собрало советы диетологов по поводу самых полезных продуктов, которые следует включить в рацион после 50.

"Это период жизни, когда следует быть особенно внимательным к своему здоровью. Ваше тело меняется, и эти изменения требуют коррекции образа жизни, в частности – питания", – отмечает диетолог Лорен Гаррис-Пинкус.

Авокадо

Этот "суперфуд" остается актуальным в любом возрасте, но с возрастом его польза только растет.

"Авокадо содержит клетчатку, антиоксиданты и здоровые жиры, которые не только поддерживают внутреннее здоровье, но и улучшают вид кожи", – рассказывает диетолог Лаура Бурак.

Оливковое масло

Увеличить продолжительность жизни можно даже в зрелом возрасте – и одним из способов является регулярное употребление оливкового масла.

"Это основа средиземноморской диеты, и исследования показывают, что именно она способствует долголетию в голубых зонах – регионах, где люди живут дольше всего. Масло богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы и защищают от хронических недугов", – объясняет Бурак.

Дикий лосось

Эта рыба – настоящее сокровище полезных жиров. Она помогает снизить воспаление и поддерживает работу сердца.

"Лосось из дикой природы содержит высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые, вероятно, могут замедлять процесс старения, снижая риск сердечных заболеваний и деменции", – отмечает Бурак.

Черника

Еще одна питательная "звезда" после 50 – это черника. По словам диетолога Джейми Фейт, черника содержит много витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Она помогает стабилизировать уровень сахара и холестерина, а также надолго дарит ощущение сытости.

Бразильские орехи

Хотя эта ореховая закуска и кажется просто вкусной, на самом деле она является источником селена – важного минерала.

"Селен обеспечивает организм антиоксидантами, уменьшая воспаление и поддерживая иммунитет. А после 50 лет это становится особенно актуальным, ведь защитные функции организма слабеют", – говорит Фейт.

Семена льна

Льняное семя – источник многочисленных преимуществ для здоровья. Оно помогает снижать АД и уровень холестерина, а также обладает противораковыми свойствами.

"Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, которые полезны для кожи, суставов, костей и даже могут улучшить настроение", – отмечает Фейт.

Грецкие орехи

Эти орехи не только снижают "плохой" холестерин ЛПНП, но и оказывают положительное влияние на мозговую активность.

Диетолог Элизабет Уорд объясняет: "Исследование доказало, что люди, которые потребляли 5 порций грецких орехов в неделю (приблизительно 140 граммов), имели на 14% меньший общий риск смерти и на 25% ниже риск от сердечно-сосудистых заболеваний. Их ожидаемая продолжительность жизни была больше".

Фасоль

Фасоль – настоящий суперпродукт для зрелого возраста. "В ней содержатся как растворимые, так и нерастворимые виды клетчатки, калий, белок растительного происхождения, а также медь, фосфор, марганец и магний – питательные вещества, которых не хватает в рационе многих людей", – рассказывает Гаррис-Пинкус.

Овсянка

Этот продукт не теряет актуальности с годами. Он хорошо утоляет голод и имеет доказанные преимущества для сердца.

"Овсянка содержит бета-глюкан - растворимую клетчатку, которая помогает выводить холестерин, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. К тому же, овес имеет антиоксиданты, борющиеся с воспалениями", – объясняет Пинкус.

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