Пять натуральных продуктов для контроля кровяного давления: что следует включить в рацион

Высокое кровяное давление, известное как гипертония, часто остается невыявленным, но представляет серьезные риски для здоровья, включая сердечные заболевания, болезни почек, инсульт и повреждение кровеносных сосудов. По словам News Bytes, определенные продукты демонстрируют перспективные результаты в управлении этим состоянием.

Листовые зеленые овощи

Включение в рацион продуктов, богатых калием, помогает регулировать артериальное давление, облегчая выведение натрия с мочой. Употребление достаточного количества шпината, свекольной и зеленой репы может существенно способствовать повышению уровня калия в организме. Выбирайте свежую зелень, а не консервированную, чтобы максимизировать эффект понижения артериального давления.

Бананы

Бананы, известные своим содержанием калия, являются естественным средством борьбы с высоким кровяным давлением. Американская ассоциация сердца поддерживает мнение, что калий в бананах противодействует воздействию избытка натрия, что приводит к уменьшению напряжения в стенках кровеносных сосудов. Наслаждайтесь нарезанными бананами, приготовьте освежающий коктейль или добавьте их в любимые десерты, чтобы вкусно поддерживать здоровое кровяное давление.

Киви

В исследовании, в котором сравнивались преимущества потребления трех киви и одного яблока в день в течение восьми недель, исследователи наблюдали значительное снижение как систолического, так и диастолического АД. Предполагается, что наличие биологически активных веществ в киви играет центральную роль в этом воздействии. Кроме того, киви богаты витамином С, что делает их питательной закуской или идеальным ингредиентом для соков.

Овсянка

Овсянка получила признание как благоприятный выбор для завтрака по разным причинам. Богатый клетчаткой, нежирный состав и минимальное содержание натрия способствуют снижению кровяного давления. Чтобы включить овсянку в свой утренний рацион, замочите полстакана хлопьев в равном количестве молока на ночь.

Йогурт

Исследование, проведенное Американской ассоциацией сердца, показало, что женщины, потребляющие пять или более порций йогурта в неделю, имеют на 20% более низкий риск развития высокого кровяного давления. Кроме того, одна чашка йогурта удовлетворяет 49% суточной потребности в кальции, 18% – в калии и 12% – в магнии. Выбирайте обычный обезжиренный йогурт, добавляя в него фрукты или орехи для улучшения вкуса.

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