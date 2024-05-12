Диета не для похудения: как DASH решает проблемы высокого кровяного давления

Понятие "диета", как правило, ассоциируется с проблемами лишнего веса. Но не всегда. В частности, диета DASH нацелена на борьбу с высоким кровяным давлением.

DASH – "Диетические подходы к лечению гипертонии", пропагандирует здоровое питание и рекомендована многими известными институтами здравоохранения.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, как специальный рацион питания улучшает работу сердца.

В DASH много растительной пищи, но это не вегетарианская диета

DASH изменяет процентное содержание натрия в рационе за счет включения продуктов из различных групп, богатых питательными веществами. Это означает уменьшение количества натрия (основного ингредиента соли) и увеличение потребления полезных веществ – магния, кальция и калия.

Другие ключевые аспекты этого рациона – размер порций и правильный баланс питательных веществ.

Преимущества DASH

DASH направлена на борьбу с высоким кровяным давлением. Исследования показали, что такая диета регулирует кровяное давление как у здоровых людей, так и у больных гипертонией.

Если ваше высокое кровяное давление является причиной избыточного веса, эта диета поможет решить проблему. Кроме того, DASH потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака и других хронических заболеваний.

Что входит в диету?

С целью снижения потребления натрия DASH поощряет потребление следующих групп продуктов питания:

6-8 порций зерновых в день; сюда входят цельнозерновые сорта хлеба, крупы, рис и макароны.

4-5 порций фруктов и овощей в день.

2-3 порции молочных продуктов в день.

Можно также включать в рацион орехи, семечки, мясо и сладости раз в неделю.

Дополнительные советы

Следите за тем, чтобы на вашей тарелке было много цветов, чтобы получать разнообразные питательные вещества.

Готовьте десерты на основе фруктов и гарниры из овощей.

Основные продукты DASH содержат мало натрия. Но если врач предлагает более строгое ограничение этого элемента, перейдите на специи или ароматизаторы без натрия.

Не добавляйте соль в рис, макароны или горячие каши.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как уменьшить количество углеводов в вегетарианской диете.

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