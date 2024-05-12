Диета не для похудения: как DASH решает проблемы высокого кровяного давления
Понятие "диета", как правило, ассоциируется с проблемами лишнего веса. Но не всегда. В частности, диета DASH нацелена на борьбу с высоким кровяным давлением.
DASH – "Диетические подходы к лечению гипертонии", пропагандирует здоровое питание и рекомендована многими известными институтами здравоохранения.
В этой статье OBOZ. UA расскажет, как специальный рацион питания улучшает работу сердца.
В DASH много растительной пищи, но это не вегетарианская диета
DASH изменяет процентное содержание натрия в рационе за счет включения продуктов из различных групп, богатых питательными веществами. Это означает уменьшение количества натрия (основного ингредиента соли) и увеличение потребления полезных веществ – магния, кальция и калия.
Другие ключевые аспекты этого рациона – размер порций и правильный баланс питательных веществ.
Преимущества DASH
DASH направлена на борьбу с высоким кровяным давлением. Исследования показали, что такая диета регулирует кровяное давление как у здоровых людей, так и у больных гипертонией.
Если ваше высокое кровяное давление является причиной избыточного веса, эта диета поможет решить проблему. Кроме того, DASH потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака и других хронических заболеваний.
Что входит в диету?
С целью снижения потребления натрия DASH поощряет потребление следующих групп продуктов питания:
- 6-8 порций зерновых в день; сюда входят цельнозерновые сорта хлеба, крупы, рис и макароны.
- 4-5 порций фруктов и овощей в день.
- 2-3 порции молочных продуктов в день.
Можно также включать в рацион орехи, семечки, мясо и сладости раз в неделю.
Дополнительные советы
- Следите за тем, чтобы на вашей тарелке было много цветов, чтобы получать разнообразные питательные вещества.
- Готовьте десерты на основе фруктов и гарниры из овощей.
- Основные продукты DASH содержат мало натрия. Но если врач предлагает более строгое ограничение этого элемента, перейдите на специи или ароматизаторы без натрия.
- Не добавляйте соль в рис, макароны или горячие каши.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, как уменьшить количество углеводов в вегетарианской диете.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.