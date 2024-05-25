Пять основных продуктов для укрепления костей: включите это в свой рацион

Сохранение здоровых и крепких костей важно для общей физической силы и хорошего самочувствия. Такие заболевания, как остеопороз и рахит, можно предотвратить, если уделять внимание здоровью. По данным News Bytes, к счастью, сбалансированная диета, богатая кальцием и витамином D, может помочь эффективно укрепить кости.

Молоко

Молоко является источником кальция, что делает его важнейшей диетической добавкой для укрепления костей. Будучи доступным и экономически выгодным, оно является фантастическим выбором для людей, стремящихся укрепить свои кости. Одна чашка коровьего молока содержит около 276-352 мг кальция, а также необходимые белки, витамины А и D.

Йогурт

Потребление одной чашки йогурта (245 г) может удовлетворить до 45% суточной потребности в кальции. Кроме того, он является источником фосфора, калия и витаминов В2 и В12, что усиливает его полезное влияние.

Сыр

Большинство видов сыра являются не только вкусным дополнением к разным блюдам, но и очень питательны и полезны для здоровья костей. Например, пармезан содержит 331 мг кальция на 28 г, что составляет примерно треть рекомендованной суточной нормы потребления. Кроме того, выдержанные сыры легко усваиваются благодаря низкому содержанию лактозы.

Орехи

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, свидетельствует, что грецкие орехи, благодаря содержанию линоленовой кислоты, могут помочь уменьшить разрушение костей и поддерживать формирование костной ткани. Другие орехи, включая бразильские и миндаль, также способствуют общему укреплению костей. Перекусы ими могут принести значительную пользу, однако необходимо контролировать порции.

Темная листовая зелень

Включение темных листовых зеленых овощей в свой рацион может значительно улучшить здоровье костей. Шпинат, капуста, брокколи, сельдерей и бамия являются отличными источниками кальция. Потребление пучка этих приготовленных овощей может обеспечить около 336 мг кальция, что эквивалентно трети суточной потребности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему нужно есть виноград.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.