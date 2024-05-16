Почему стоит есть виноград: преимущества для здоровья и организма

Виноград, сочный и вкусный фрукт, не только любим для многих людей, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Его можно легко включить в свой рацион, независимо от того, добавляете ли вы его в салаты, готовите ли соки и смузи. News Bytes рассказал о преимуществах употребления винограда для здоровья.

Улучшение здоровья сердца

Дефицит калия может привести к высокому кровяному давлению, а также к повышенному риску сердечных заболеваний и инсульта. К счастью, виноград может помочь сохранить здоровье сердца. Благодаря высокому содержанию калия и других необходимых минералов, потребление одной чашки винограда обеспечивает примерно 300 мг калия – это важно для поддержания здорового уровня АД и общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Укрепление здоровья глаз

Регулярное потребление винограда может обеспечить защиту от ухудшения состояния сетчатки и глазных заболеваний, таких как дегенерация желтого пятна. Виноград содержит важные антиоксиданты, а именно лютеин и зеаксантин, помогающие защитить глаза от повреждений, вызванных синим светом.

Улучшение здоровья мозга

Виноград также имеет потенциальные преимущества для здоровья и улучшения памяти. Исследование, проведенное на молодых людях, показало, что употребление около 230 мл виноградного сока улучшает настроение и навыки, связанные с памятью. Кроме того, исследования показывают, что виноград способствует увеличению притока крови к мозгу, способствуя когнитивным функциям.

Способствует здоровью костей

Добавление винограда в свой рацион может способствовать укреплению и оздоровлению костей. Он богат основных минералов, таких как калий, кальций, магний, фосфор и витамин К, которые важны для здоровья костей. Исследования также указывают на то, что употребление винограда может улучшить усвоение костной ткани и содержание кальция.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как улучшить здоровье с помощью винограда.

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