Пять пищевых привычек, которые могут защитить ваше сердце: мнение кардиолога

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих обстоятельств смертности. Существуют факторы, на которые мы не оказываем, например, генетика, но мы можем делать сознательный выбор каждый день, чтобы уменьшить риски для сердца.

В частности, речь идет о полезных пищевых привычках, которые могут стать настоящим спасением для сердца. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Недавно Американская кардиологическая ассоциация обнародовала отчет за 2023 год, содержащий данные о статистике сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. В этом отчете рассмотрены ключевые факторы, влияющие на состояние сердца, включая физическую активность, вес, курение, уровень холестерина, артериальное давление, глюкозу в крови и питание. Было также отмечено, что COVID-19 оказал значительное влияние на снижение уровня физической активности населения. Хотя некоторые из этих факторов отличаются у разных людей, большинство из них напрямую связаны с рационом питания. Поэтому формирование правильных пищевых привычек может стать важнейшим инструментом профилактики сердечных заболеваний.

Кардиолог Каустубх Дабхадкар рассказывает, как можно укрепить здоровье сердца. Он предложил пять простых пищевых советов, которые могут помочь улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечных заболеваний.

Обогащенный фруктами и овощами рацион

Первым шагом к здоровому сердцу является просмотр своего питания. Обратите внимание, сколько фруктов и овощей вы потребляете ежедневно, поскольку они обладают многочисленными полезными свойствами сердца. Несмотря на то, что фрукты содержат сахар, благодаря клетчатке его усвоение замедляется, что помогает избежать скачков уровня глюкозы в крови.

Рационы, содержащие большое количество фруктов и овощей, могут уменьшить риск сердечных заболеваний благодаря питательным веществам, в частности витаминам, минералам и антиоксидантам. Многие из них имеют высокое содержание витаминов С и Е, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Кроме того, фрукты и овощи. богаты калием, который способствует снижению артериального давления", – отмечает доктор Дабхадкар.

Цельные зерна вместо очищенных

Заменяя очищенные зерна на цельные, вы можете внести значительный вклад в здоровье сердца. Основная разница состоит в том, что цельные зерна хранят все части зерна, включая клетчатку и питательные вещества, тогда как очищенные зерна лишены отрубей и зародышей.

"Цельные зерна являются важным источником клетчатки, способствующей снижению холестерина и уменьшению риска сердечных заболеваний. Зерна также содержат витамины B, E, магний и селен", – говорит доктор Дабхадкар.

Клиника Майо подтверждает, что цельные зерна могут помочь снизить уровень холестерина и АД.

Ограничивайте насыщенные и трансжиры

"Насыщенные и трансжиры могут повышать уровень "плохого" холестерина ЛПНП и увеличивать риск сердечных заболеваний. Уменьшение их потребления может положительно повлиять на ваше здоровье", – отмечает доктор Дабхадкар.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, потребление насыщенных жиров должно составлять не более 5-6% от общего количества калорий в день.

Два раза в неделю употребляйте рыбу

Такие виды рыбы, как лосось, тунец и сардины, содержат жирные кислоты омега-3, которые положительно влияют на работу сердца. Они помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшают воспаление и поддерживают нормальный уровень АД.

Для тех, кто не любит рыбу, есть возможность употреблять добавки из омега-3, но это нужно согласовывать с врачом.

Ешьте раньше

Потребление последнего приема пищи рано вечером может положительно повлиять на контроль веса, что важно для поддержания здоровья сердца. Поздний прием пищи может замедлить метаболизм и усилить чувство голода, что негативно влияет на вес.

"Недавние исследования показывают, что раннее потребление пищи помогает избежать набора лишнего веса", – объясняет доктор Дабхадкар.

Контроль тяжести может снизить риск развития сердечных заболеваний, поэтому обсуждение правильного питания с медицинским работником станет разумным шагом для сохранения здоровья сердца.

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