Пять причин, почему авиаперелеты могут вызвать набор веса

Авиаперелеты стали менее комфортными из-за частых задержек, уменьшения размера сидений и ограниченного пространства для багажа. Вдобавок, путешествия самолетом могут вызвать увеличение веса.

Рассмотрим это: часами сидите в кресле с минимальным движением. Это как сидячий образ жизни на максимуме. Издание eatthis.com опубликовало пять причин, почему авиаперелеты могут добавить вам килограммов, а также способы оставаться здоровыми во время путешествия.

Ваши вкусовые рецепторы изменяются

Ваши вкусовые рецепторы изменяются на большой высоте, поэтому еда в воздухе кажется другой по вкусу. Согласно исследованию Института строительной физики Фраунгофера IBP, заказному Lufthansa Airlines, вкус соли во время полета на 20-30% менее интенсивный. Это может привести к потреблению большего количества пищи или чрезмерному использованию соли. Кроме того, вкус сахара на высоте на 15-20% менее отчетлив, что побуждает к употреблению сладкого.

Другое исследование в области авиационной, космической и экологической медицины показало, что сладость при полёте увеличивается. Поэтому важно иметь здоровые закуски под рукой, чтобы не употреблять чрезмерно конфеты и печенье. Возьмите батончик с темным шоколадом и морской солью – натрий будет стимулировать ваши вкусовые рецепторы, темный шоколад удовлетворит страсть к сладкому, а белок в миндале обеспечит сытость.

Вы пропускаете прием пищи, чтобы сэкономить деньги

Еда в аэропорту стоит очень дорого, потому понятно, что вы можете захотеть сэкономить на отпуске, не покупая ее. Однако пропуск еды во время путешествий может серьезно повлиять на ваши усилия достичь плоского живота. Исследование Университета штата Огайо 2015 показало, что мыши, которые ели только один раз в день, развивали инсулинорезистентность. Это означает, что организм неэффективно использует сахар в крови, накапливая его в виде жира. Вместо пропуска завтрака, возьмите с собой вареные яйца и свежие фрукты или наслаждайтесь яичницей из латте в аэропорту. Также можно взять пакетик грецких орехов или здоровый батончик.

Обезвоживание

Несмотря на то, что TSA не позволяет проносить воду в бутылках из-за охраны, можно взять многоразовую бутылку для воды и наполнить ее после контроля. Увлажнение является ключевым фактором для поддержания здоровья во время путешествия и контроля тяги к сладкой и соленой пище. В аэропортах у выхода есть автоматы с водой, а также многие магазины, рестораны и кафе, где продают воду в бутылках. Во время полета попросите у бортпроводника чашку или бутылку воды. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы ваше тело не путало жажду голода.

Отсутствие здоровых закусок

Путешествия часто сопровождаются стрессом и напряженностью, из-за чего вы можете забыть о важных вещах, таких как здоровые закуски. Типичная еда авиакомпаний содержит около 1054 калорий, поэтому иногда лучше подготовить и взять с собой собственные здоровые перекусы. Добавьте "легкие закуски" в свой контрольный список.

Вы тревожны

Большая высота может вызвать серьезную тревогу. Она приводит к выбросу кортизола, гормона стресса, что заставляет организм накапливать энергию в виде жира и повышает аппетит к сладкой и жирной пище. Нервничающие люди часто потребляют вредные напитки. Чтобы снять тревогу перед полетом, попробуйте дыхание или медитацию. Возьмите с собой на борт расслабляющие продукты, например темный шоколад, миндаль или банан.

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