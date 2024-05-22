Пять распространенных мифов о сне: почему нельзя много спать

Научно доказано, что человек проводит треть своей жизни во сне. В то же время у каждого свой набор теорий и убеждений о том, как, когда и сколько спать.

В конце концов, циркулируют некоторые распространенные, но бессмысленные мифы о сне. OBOZ.UA рассказывает о пяти распространенных мифах о сне.

Миф: храп безвредный

Как правило, храп действительно безвреден, но в некоторых случаях оно может свидетельствовать о более серьезном расстройстве сна, которое называется апноэ сна. Оно характеризуется паузами в дыхании спящего человека, что препятствует поступлению воздуха в дыхательные пути или из них. Это также может привести к страшным сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому при таких симптомах следует обратиться к врачу.

Миф: чем старше вы становитесь, тем меньше вам нужно спать

Любой специалист скажет, что человеку нужно 7-9 часов сна каждый день. Действительно, режим сна может существенно измениться с возрастом, но количество сна, которое нам нужно, это не влияет. Причем пожилые люди, как правило, чаще просыпаются ночью и могут бодрствовать в течение долгих часов, это не означает, что им не нужно хорошо спать.

Миф №3: Ваш мозг тоже спит

Установлено, что на самом деле спит ваше тело, однако мозг продолжает функционировать, пока вы дремлет. Это потому, что даже во время сна мозг контролирует многие важные задачи, включая дыхание.

Миф: Вы можете наверстать потерянный сон позже

В случае длительного ограничения сна вы накапливаете так называемый долг сна. Есть мнение, что можно наверстать пропущенные часы сна позже, скажем, в выходные, но это просто не работает таким образом. Обратите внимание, что в долгосрочной перспективе последовательность является ключом к качественному сну.

Миф №5: больше сна всегда лучше

Врачи говорят, что все зависит от конкретного человека и его организма. Следует не забывать, что слишком много сна (более девяти часов) может фактически ухудшить качество сна.

Советы

Предлагаем несколько полезных советов, которые помогут вам спать лучше. Перед сном приглушите свет и держите экраны (смартфоны, телевизоры и т.д.) на достаточном расстоянии. Следует заканчивать ужин за 3-4 часа до вашего природного времени сна. В то же время попытайтесь расслабиться перед сном, например чтение книг, медитация или прослушивание медленной музыки.

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