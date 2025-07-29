Пять сигналов опасности: как распознать меланому в своей родинке

Родинки являются обычным явлением на коже каждого человека, но некоторые из них могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Меланома – один из самых опасных видов рака кожи, который часто начинается именно с подозрительной родинки.

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Важно выявить основные признаки, которые помогут вовремя распознать злокачественные изменения. Доктор Джеймс Уилсон объясняет express.co, на что обращать внимание при самоосмотре кожи.

Доктор Джеймс Уилсон, врач-онколог, поделился информацией о меланоме – один из самых распространенных видов рака. Он отметил необходимость регулярной проверки родинок с помощью контрольного списка "ABCDE", который помогает отличить доброкачественные образования от потенциально опасных.

Даже если вы знакомы с этими критериями, доктор Уилсон предупреждает, что важно обращать внимание и на менее известные нюансы.

"Если ваша родинка начинает меняться, стоит обратить внимание на контрольный список для выявления меланомы – это А, В, С, D, E. "А" – это изменения во внешнем виде. Если вы замечаете, что родинка выглядит иначе, ее нужно показать врачу. "В" – это граница родинки. Если она стала неровной или расплывчатой, не стоит медлить с визитом к врачу. "С" означает цвет – многие считают, что если родинка не темнеет, то все в порядке. Но меланомы могут становиться даже светлее", – объяснила онколог Хилари Джонс.

Доктор Уилсон отметил, что злокачественные родинки могут быть бледно-розовыми, белыми или синеватыми. Это часто вводит в заблуждение и заставляет принимать их за безобидные веснушки или шрамы. В то же время такие образования могут быть очень агрессивными, поэтому своевременное обследование – жизненно важно.

Американский онкологический центр City of Hope уточняет: "Амеланозная меланома – это агрессивная форма рака кожи, которая не производит пигмент меланин, из-за чего ее трудно распознать, потому что она не имеет типичного темного окраса, свойственного другим меланомам. Такие меланомы часто путают с базальноклеточным или плоскоклеточным раком, или ошибочно считают за безопасные шрамы или родинки. Это опасно, ведь они распространяются быстрее других видов меланом, которые легче распознать".

Кроме того, доктор Уилсон добавил к своему контрольному списку букву "D", что означает диаметр. В качестве ориентира он сравнил размер родинки с резинкой на конце карандаша.

"Если родинка имеет размер, похожий на эту резинку, ее нужно обязательно показать врачу и проверить. "Е" – это эволюция, то есть все изменения, происходящие с родинкой – увеличение, ухудшение состояния – должны стать сигналом к обращению к специалисту", – объясняет он.

Контрольный список ABCDE для выявления меланомы

Наряду с доктором Уилсоном, NHS Inform также рекомендует применять метод ABCDE для оценки подозрительных родинок:

A (асимметрия) – меланома обычно имеет неправильную форму, половинки не совпадают.

B (граница) – край родинки зубчатый или неровный.

C (цвет) – меланома содержит несколько оттенков одновременно.

D (диаметр) – родинка более 6 мм в диаметре (примерно 0,6 см).

E (изменения/поднятие) – родинка, меняющая размер или форму со временем, часто является признаком меланомы.

Если у вас есть сомнения относительно любых родинок или кожных образований, обязательно обращайтесь к врачу общей практики.

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