Тревожные сигналы: 5 признаков смертельно опасного рака, которые нельзя игнорировать

Раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на эффективное лечение. Однако некоторые типы рака, в частности, миелома, могут маскироваться под обычные болезни или возрастные изменения.

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Именно поэтому важно обращать внимание на даже незначительные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезной проблеме. Ведущие специалисты отмечают: знание ключевых признаков болезни может спасти жизнь, пишет express.co.

Профессор Грэм Джексон – гематолог из Университета Ньюкасла и главный научный советник благотворительной организации Myeloma UK – отмечает важность осведомленности о болезни.

"Симптомы миеломы нередко являются неспецифическими. Например, боль в спине часто не вызывает беспокойства или объясняется другим состоянием – пока не появляется серьезная причина обратиться к врачу. Важно не медлить с консультацией в случае появления стойких или непонятных симптомов. Чем раньше обнаружить миелому, тем быстрее начнется лечение, что положительно сказывается и на прогнозе, и на качестве жизни", – отмечает он.

Доктор Софи Кастелл подчеркивает: "Миелома имеет один из самых длинных диагностических периодов среди всех форм рака. Основная проблема заключается в том, что многие симптомы не воспринимаются как серьезные, пока не становится слишком поздно. Обращайте внимание на предупредительные сигналы, заботьтесь о своем здоровье и присоединяйтесь к нашей миссии – выявлять миелому на ранних этапах".

Пять признаков, которые могут указывать на миелому

1. Боль в спине или грудной клетке

Часто дискомфорт в спине списывают на возраст или физические перегрузки, однако такая боль может быть гораздо более тревожным симптомом.

"Если боль не проходит, а особенно, если она охватывает грудную клетку, стоит заподозрить что-то серьезное. До 80% больных миеломой на определенном этапе имеют именно болевые ощущения – чаще всего в спине или ребрах", – говорит профессор Джексон.

Миелома поражает плазматические клетки –они начинают неконтролируемо делиться и создавать избыток одного типа антител (так называемых парапротеинов или М-белков), которые не выполняют защитной функции.

Этот процесс провоцирует развитие болезни костей – ткань истончается, вызывая тупую, ноющую боль и даже вызывая переломы.

2. Легкие переломы

С возрастом кости действительно становятся более ломкими, но внезапные или необъяснимые переломы – повод задуматься.

"У трех из четырех пациентов с миеломой на момент диагноза уже есть повреждения костей", – объясняет профессор Джексон.

Раковые клетки разрушают структуру костной ткани – образуются "дыры" или очаги поражения, что увеличивает риск переломов.

"В нашей организации мы неоднократно сталкивались с тем, что люди обращались к врачу из-за боли, а во время обследования выяснялось, что у них – многочисленные переломы, о которых они даже не подозревали", – добавляет он.

3. Частые инфекции

Постоянные простуды или инфекции глаз могут указывать не просто на снижение иммунитета, а на более глубокую проблему. Миелома снижает количество белых кровяных телец и антител, что делает человека уязвимым к болезням.

"Слишком часто врачи рассматривают каждый случай инфекции отдельно и не замечают угрожающей тенденции. Мы призываем специалистов обращать внимание на общую историю болезней, если пациент жалуется на частые инфекции. Обычный анализ крови может дать важные подсказки", – предупреждает Джексон.

4. Покалывание или онемение

"Если вы внезапно начинаете чувствовать покалывание, повышенную чувствительность к прикосновению, боль или онемение – это может быть сигналом о периферической нейропатии, которая, в свою очередь, может быть следствием миеломы", – отмечает профессор.

Парапротеины, которые продуцирует опухоль, могут повреждать периферические нервы – те, что передают сигналы между мозгом и телом. Из-за этого информация, которую нервы передают, искажается или блокируется.

"Если у вас возникает любая новая боль или необычные ощущения – не медлите, обратитесь к врачу", – отмечает Джексон.

5. Изнурительная усталость

Часто мы списываем усталость на перегрузки, однако длительная слабость может быть серьезным симптомом.

"Если вы постоянно чувствуете упадок сил, это не норма. Поговорите об этом со своим врачом", – советует профессор.

Миелома может вызвать анемию – снижение количества эритроцитов, переносящих кислород к тканям организма.

"При хронической боли человек меньше двигается, теряет аппетит, хуже спит, часто падает духом – все это может усиливать усталость", – заключает эксперт.

Если вы заметили у себя любой из вышеупомянутых симптомов, не откладывайте визит к врачу. Раннее выявление миеломы может существенно изменить течение болезни и качество вашей жизни.

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