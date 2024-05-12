Пять важнейших белковых порошков: что следует включить в рацион

Белки играют важную роль в нашем повседневном функционировании, служа жизненно необходимыми питательными веществами. Хотя природные продукты, такие как чечевица, фрукты и овощи, являются отличными источниками белка, могут возникнуть ситуации, когда удовлетворение ежедневных потребностей становится сложной задачей. По словам News Bytes, в таких случаях белковые порошки, полученные из молочных продуктов, яиц, риса, сои или гороха, могут оказаться полезными добавками.

Чтобы лучше понять, что такое протеиновые порошки важно знать, что они бывают трех основных видов. Во-первых, белковые концентраты, получаемые из цельных продуктов посредством нагревания, кислоты или ферментной экстракции.

Во-вторых, белковые изоляты, проходящие дальнейшую фильтрацию для удаления большего количества жиров и углеводов, в результате чего получают продукт, содержащий примерно 90-95% чистого белка. И, наконец, гидролизаты белков, созданные путем дополнительного нагревания изолятов с кислотой для более быстрого усвоения и использования организмом и мышцами.

Самым распространенным видом протеинового порошка является сывороточный белок – жидкость, отделенная от творога в процессе производства. Имейте в виду, что сывороточные концентраты могут содержать лактозу, которая может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей.

И напротив, изолят содержит малое количество лактозы. Многочисленные исследования подчеркнули преимущества сывороточного протеина, в том числе его способность поддерживать рост мышц, поддерживать и увеличивать силу во время силовых тренировок.

Для тех, кто имеет аллергию на молочные продукты, отличной альтернативой могут стать порошки яичного протеина. Они производятся исключительно из яичных белков и являются хорошим источником белка, не вызывая при этом аллергии.

Яйца уже признаны полноценным продуктом питания, который помогает контролировать аппетит и способствует ощущению сытости. Употребление яичных протеиновых порошков может быть особенно полезно для людей, ищущих белковые добавки, избегая при этом молочных продуктов.

Гороховый протеиновый порошок приобретает все большую популярность, особенно среди веганов и вегетарианцев. Полученный из желтого лущеного гороха этот бобовый источник белка содержит почти все незаменимые аминокислоты, необходимые для организма.

Исследования показывают, что ежедневное потребление горохового протеина способствует увеличению мышечной массы, подобно употреблению сывороточного протеина. Это делает его отличным выбором для тех, кто придерживается растительной диеты, образа жизни или людей с аллергией на молочные продукты.

Некоторые протеиновые порошки смешивают с разными растительными источниками, чтобы обеспечить оптимальный баланс незаменимых аминокислот. Они обычно сочетают такие ингредиенты, как коричневый рис, горох, конопля, люцерна, семена чиа, семена льна и киноа. Хотя преимущества смешанных белковых порошков нуждаются в более глубоких исследованиях, они могут обеспечить комплексный белковый профиль для тех, кто употребляет добавки на растительной основе.

Наконец конопляный протеин, полученный путем измельчения прессованных семян конопли, может похвастаться богатым содержанием омега-3 жирных кислот. Поскольку в нем отсутствует значительное количество незаменимых аминокислот, таких как лизин и лейцин, его преимущества как белковые добавки требуют дальнейшего изучения.

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