Пятки будут сиять: как избавиться от трещин непростым способом

Неуважительное отношение к ногам может привести к трещинам на пятках, которые часто возникают из-за накопления грязи и сухости кожи. Эти трещины могут вызвать дискомфорт и боль, особенно в тяжелых случаях, когда состояние становится серьезным.

Чтобы избавиться от этих неприятностей, рекомендуем использование домашних рецептов. Как можно ухаживать за пятками дома, пишет OBOZ.UA.

Ночная маска для ног

Смешайте одну столовую ложку соли, две столовых ложки глицерина и 2 чайные ложки розовой воды. Перемешайте все в однородный состав и нанесите на потрескавшиеся пятки.

Наденьте хлопчатобумажные носки и оставьте эту смесь на ночь.

Утром тщательно смойте эту аппликацию с ног.

Компресс из масел

Для этого рецепта можно использовать различные виды масел, как касторовое, оливковое или миндальное и другие.

Возьмите вазелин, 2 столовые ложки касторового, оливкового и миндального масла и свечу.

Нанесите масло на потрескавшиеся пятки и сверху нанесите вазелин на трещины. Нагрейте свечу и накапайте воск сверху на трещины.

Когда смесь остынет, наденьте носки и оставьте пятки в покое на ночь. Утром можно снять корку.

Ванночка с медом

Для этого рецепта нам понадобится один стакан меда и полведра теплой воды. Добавить мед в теплую воду и опустить в этот раствор ноги. Оставьте их в таком состоянии на 20 минут.

Чтобы избавиться от сухости можно использовать скраб для очищения отмершей кожи. После указанного срока промойте ноги, высушите и нанесите увлажняющее средство.

Ванночка с фруктами

Для лечения трещин нам понадобится один спелый банан и половина авокадо. Смешайте спелые фрукты до состояния пюре и нанесите смесь на пятки и стопы, внимательно обрабатывая трещины. Через 15-20 минут тщательно смойте ванночку теплой водой.

Как не допустить трещин на пятках

Чтобы избегать трещин на пятках, нужно регулярно увлажнять их, примерно 2-3 раза в день, особенно после купания. Влажная кожа способствует надлежащему впитыванию, что помогает предотвратить трещины. Кроме того, не забывайте использовать пемзу, которая является традиционным средством ухода за пятками. Но не забывайте, что чрезмерное использование пемзы может обострить ситуацию и вызвать раздражение.

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