Работает ли интервальная голодовка: исследование экспертов

Время от времени приобретают популярность диеты, предполагающие необходимость интервального голодания. Как отмечают специалисты, конечный результат в большинстве случаев одинаков - периодическое голодание способствует снижению веса.

В то же время врачи объясняют, что периодическая голодовка действительно оказывает значительное негативное влияние на мышечную массу. Недавно в журнале JAMA было опубликовано исследование, в котором рассматривалось ограничение пищи и ее влияние на похудение как у мужчин, так и у женщин, говорится в материале издания Eat This Not That .

Подчеркивается, что в исследовании участвовали две группы, причем обе группы похудели, но исследование показало, что участвовавшая в периодическом голодании группа потеряла больше, включая мышечную массу, которая не была обнаружена у тех, кто придерживался традиционного плана питания.

Однако специалисты говорят, что в исследовании не упоминается качество диеты или физической активности. Однако специалисты отмечают, что обе группы получили структурированный план питания.

Проведенное исследование действительно показало, что периодическое голодание действует на потерю веса, просто некоторые результаты не обязательно были представлены должным образом, и исследование, возможно, имело недостатки.

"Нам просто нужны дополнительные высококачественные исследования, чтобы лучше понять, как эффективно включить периодическое голодание в здоровый образ жизни", - добавляют диетологи.

Ранее OBOZ.UA сообщал о методах интервального голодания, которые работают на улучшение вашей фигуры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.