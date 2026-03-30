Работало лишь на 10%: украинскому военному, который пережил инфаркт в российском плену, сделали пересадку сердца. Фото

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии провели пересадку сердца защитнику Украины Юрию Микитенчуку, который пережил плен. В неволе, как предполагают врачи, мужчина перенес инфаркт, после которого сердце работало лишь на 10%. В начале февраля состояние военного резко ухудшилось, он ждал трансплантации на аппарате ЭКМО.

Видео дня

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он рассказал, что Юрий Микитенчук родом из Житомирской области. Мужчина пошел защищать страну в 2022 году, а осенью 2023-го попал в плен.

Сначала семья считала его пропавшим без вести. Впоследствии Юрия узнали на видео, которое появилось в соцсетях, а чуть позже получили подтверждение его пребывания в неволе. Его удерживали в Горловке, Торецке, впоследствии вывезли на Алтай.

"По возвращении врачи предположили, что еще в плену Юрий перенес инфаркт. Когда он обратился к специалистам Центра кардиологии и кардиохирургии, обследования показали: сердце работает лишь на 10%. Единственным шансом оставалась трансплантация", – написал Ляшко.

В начале февраля состояние Юрия резко ухудшилось. Его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – аппарату, который временно выполняет функцию сердца. Так он провел 33 дня, ожидая донорский орган.

За две недели до своего дня рождения мужчина узнал, что появился донор. Операцию по пересадке сердца провела команда Центра кардиологии и кардиохирургии. И уже через две недели после трансплантации Юрий встретил свой 45-й день рождения вместе с семьей – женой, дочерью и сыном.

Сейчас он проходит реабилитацию и постепенно возвращается к привычной жизни.

"Юрию пересадили сердце 43-летнего донора, который умер от инсульта. Светлая память донору и благодарность его семье за это решение", – отметил министр.

Он добавил, что на сегодня трансплантацию сердца проводят в восьми медицинских учреждениях Украины. В 2025 году выполнили 103 такие операции. Для пациентов они являются бесплатными – за пересадку сердца государство платит медучреждению более двух миллионов грн. Отдельно оплачивается дотрансплантационное сопровождение и дальнейшее наблюдение пациента после операции. В 2026 году период послетрансплантационного сопровождения увеличен с 360 дней до трех лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!