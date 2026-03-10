Во Львове благодаря посмертному донору спасли четыре жизни: была проведена мультиорганная трансплантация. Фото

В Центре трансплантации Первого медобъединения Львова врачи за одну ночь выполнили сложную мультиорганную трансплантацию. Благодаря решению семьи умершего мужчины согласиться на донорство органов медики смогли спасти жизнь сразу четырех пациентов.

Одним из реципиентов стал 39-летний житель Волыни Виталий Гошко. Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Мужчина в течение 15 лет боролся с тяжелым заболеванием сердца – кардиомиопатией. Из-за этой болезни сердечная мышца постепенно теряет способность нормально перекачивать кровь, что приводит к развитию сердечной недостаточности.

Долгое время состояние мужчины удавалось поддерживать медикаментами, однако со временем врачи пришли к выводу, что единственным шансом на жизнь может стать трансплантация сердца. В конце февраля ему сообщили о появлении потенциального донора, после чего медики срочно подготовились к операции.

Кардиохирурги выполнили трансплантацию, и уже примерно через час донорское сердце начало биться в груди пациента. Сейчас мужчина постепенно восстанавливается и готовится к выписке.

Печень пересадили 38-летнему мужчине, который страдал циррозом. Для него последний год перед операцией был особенно сложным из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Еще две трансплантации почек выполнили 26-летней женщине и 34-летнему мужчине. Оба имели терминальную стадию почечной недостаточности и вынуждены были регулярно проходить процедуры гемодиализа – искусственного очищения крови.

После операций все трансплантированные органы функционируют хорошо. Пациенты проходят восстановление, готовятся к выписке и постепенно возвращаются к полноценной жизни. В медучреждении также выразили соболезнования семье донора и поблагодарили за решение, которое позволило спасти жизни четырех человек.

