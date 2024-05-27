Рахисы папоротника: польза для здоровья и способы приготовления ростков

Рахисы папоротника – это молодые свернутые побеги папоротника, напоминающие скрипичный ключ, не только визуально привлекательные, но и имеющие многочисленные преимущества для здоровья. Это растение произрастает в Северной Америке, Европе и некоторых частях Азии и известно своим неповторимым вкусом. News Bytes рассказал, какую же пользу для здоровья у них есть.

Местные названия и культурное значение

Молодые ростки папоротника ценят в разных культурах по всему миру. Индонезийцы едят их в своем знаменитом блюде под названием "гулай паку", тогда как в Восточной Азии и Японии их называют "вараби". В Китае, Корее и Тайване папоротник известен под названием джуэкай, а в северных регионах Индийского субконтинента в определенных местностях его уважают как лингри и нингро.

Питательные источники энергии

Рахисы папоротника не только визуально привлекательны, но и богаты необходимыми питательными веществами. Эти листья содержат большой набор минералов, среди которых особенно выделяются калий и железо. Оно также богато витаминами А и С, а также магнием, фосфором, ниацином и цинком.

Содействие здоровью сердца

Молодые листья папоротника содержат много минералов и электролитов, поддерживающих здоровье сердца. В частности, высокое содержание калия действует как противовес натрию, помогая регулировать кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Кроме необходимых минералов, они также содержат витамины группы В, такие как ниацин, рибофлавин и тиамин, способствующие выработке энергии и метаболизма жиров.

Съедобные и ядовитые сорта

Очень важно различать съедобные и ядовитые виды папоротника. Страусник, растущий в умеренных регионах Северной Америки, Европы и Азии, считается съедобным и высоко ценится за свои нежные и ароматные листья. Однако орляк, еще одна распространенная разновидность, не следует употреблять из-за потенциальной токсичности.

Советы по приготовлению

Их можно мариновать для острых закусок, употреблять сырыми в освежающих салатах или подавать как отличный гарнир. При приготовлении молодых побегов важно обращаться с ними осторожно и хранить в холодильнике, чтобы они не потеряли свежесть.

Рецепт: грибная паста с шампиньонами.

Чтобы приготовить вкусное блюдо из рахисов папоротника, отварите макароны до состояния аль-денте. Бланшируйте рахисы папоротника в течение двух-трех минут, слейте воду и откладите. А затем обжарьте грибы на оливковом масле с измельченным чесноком до золотистого цвета. Добавьте немного овощного бульона, отварную пасту, пармезан, немного лимонного сока, специи по своему вкусу и зелень.

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