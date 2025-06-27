Рак молодеет: три причины, которые запускают болезнь до 50 лет

Онкологические заболевания все чаще поражают людей младшего возраста, и это вызывает серьезное беспокойство среди медицинских экспертов. Несмотря на достижения в области диагностики и лечения рака, количество случаев среди лиц до 50 лет неуклонно растет.

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Ученые считают, что ключевую роль в этом играют привычки образа жизни, в частности ожирение, некачественное питание и отсутствие физической активности. Эти факторы постепенно формируют новую эпидемиологическую картину, которую медики еще не до конца понимают, пишет express.co.

Анализ статистики за последние полвека, проведенный организацией Cancer Research UK на основе данных Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), показал обнадеживающие результаты: смертность от онкологических заболеваний сократилась более чем на 20%. Но, в то же время, другой факт вызывает беспокойство – количество выявленных случаев рака выросло на 50%.

Этот скачок больше всего затронул молодых людей в возрасте до 50 лет. В возрастной категории 20-49 лет заболеваемость раком выросла на 23% по сравнению с 1990-ми годами. Исследователи до сих пор пытаются понять, почему молодежь все чаще попадает в группу риска, однако уже сейчас выделяют основные факторы: лишний вес, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Отдельное научное исследование, касающееся именно рака толстой кишки среди молодежи, показало: более 33% участников имели ожирение.

Во время конференции Американского общества клинической онкологии, которая состоялась в Чикаго, доктор Джессика Паулус отметила, что пациенты с ранней формой рака чаще имеют избыточную массу тела, чем те, у кого рак развивается в более зрелом возрасте.

"Мы знаем, что самые низкие шансы на выживание – это у тех, кому диагноз ставят на поздней стадии. Скрининг критически важен для всех, но мы видим неравенство именно у младших пациентов, когда речь идет о том, на каком этапе обнаруживается болезнь", – сказала она.

Рацион также играет ключевую роль в росте количества онкобольных среди молодежи. Профессор Нил Айенгар из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке заявил: "Наш микробиом чрезвычайно чувствителен к рациону. Если его изменяют химикаты или микропластик, это может иметь серьезные последствия. И никогда не рано изменить стиль питания или начать физическую активность".

Он также отметил, что хотя многие знают о вреде ультраобработанной пищи и продуктов с чрезмерным содержанием сахара, многие недооценивают аналогичные риски, которые скрываются в их напитках.

Удивительно, но привычка, которая долгое время была одной из основных причин рака – курение – уже не столь угрожающая для молодежи. Исследователи отмечают уменьшение количества раковых заболеваний, вызванных курением, почти во всех возрастных группах.

Несмотря на увеличение количества случаев среди молодых людей, в Cancer Research UK подчеркивают: мы живем в период, который можно считать "золотым возрастом" в диагностике и лечении онкологии. На сегодня каждый второй пациент после постановки диагноза имеет шанс прожить не менее 10 лет.

Этот показатель вдвое выше, чем в 1970-х годах, когда только один из четырех пациентов имел такую перспективу. Ученые продолжают работать над тем, чтобы эти результаты стали еще лучше.

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