Рак можно обнаружить за три года до диагноза с помощью анализа крови и ИИ – Johns Hopkins Medicine

Американские ученые считают, что специальный анализ крови, который использует возможности искусственного интеллекта, может указать на онкологическое заболевание за три года до обычного периода постановки диагноза. Он ищет следы генетического материала, выделяемого опухолями.

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Соответствующие результаты исследований представили научные сотрудники Университета Джонса Хопкинса (штат Мериленд, США). На сайте Johns Hopkins Medicine сообщается, что вначале эксперты изучили образцы плазмы, собранные для другого исследования (касающегося рисков сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности, других сердечно-сосудистых заболеваний).

Доктор медицины, доцент кафедры онкологии в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса и ведущий автор исследования Юйсюань Ван признался: он и его коллеги были удивлены, что им удалось обнаружить мутации, вызванные раком. Такая ранняя диагностика – на три года раньше – позволяет выбрать идеальное время для вмешательства.

"Опухоли, скорее всего, будут гораздо менее запущенными и с большей вероятностью излечимыми", – объяснил Юйсюань Ван.

Детальными результатами с научным сообществом американские ученые поделились в журнале Cancer Discovery.

В статье сказано, что они использовали высокоточные чувствительные методы секвенирования (это определение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК) для анализа крови 26 участников, у которых рак был диагностирован в течение шести месяцев после сбора образцов, и 26 участников контрольной группы, у которых не нашли онкологических заболеваний.

На момент сбора образцов крови восемь из этих 52 участников показали положительный результат лабораторного теста на раннее выявление множественных раковых заболеваний (MCED). Все восемь диагнозов подтвердились в течение четырех месяцев.

Среди этих восьми у шести людей исследователи также смогли оценить дополнительные образцы крови (собранные за 3,1–3,5 года до постановки диагноза). Четыре из шести "старых" образов оказались позитивными на мутации, вызванные раком.

"Это исследование демонстрирует потенциал MCED-тестов в очень раннем выявлении рака и устанавливает контрольные показатели чувствительности, необходимые для их успеха", – сказал доктор медицинских наук и профессор онкологии в Клейтоне, старший автор исследования Берт Фогельштейн.

"Выявление рака за годы до его клинического диагноза может помочь обеспечить более благоприятный исход лечения", – добавил профессор онкологии Николас Пападопулос, еще один соавтор исследования.

Как писал OBOZ.UA, недавнее исследование показало, что люди, страдающие обструктивным апноэ сна (ОАС), имеют повышенный риск развития рака легких. Но американские ученые, проанализировав медицинские данные более 2,4 миллиона взрослых, не смогли однозначно объяснить, почему распространенное расстройство сна повышает эту угрозу.

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