Ученые нашли связь между распространенным расстройством сна и смертоносным видом рака: кто в зоне риска

Недавнее исследование ученых показало, что люди, страдающие обструктивным апноэ сна (ОАС) имеют повышенный риск развития рака легких. Американские исследователи, проанализировав медицинские данные более 2,4 миллиона взрослых, не смогли однозначно объяснить, почему распространенное расстройство сна повышает эту угрозу.

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Однако они предполагают, что это может быть связано с недостатком кислорода, который организм получает ночью, или же с факторами образа жизни, такими как курение или ожирение. Об этом пишет издание Daily Mail.

Обструктивное апноэ сна (ОАС), которым, по оценкам, страдает около миллиарда людей в мире, возникает из-за временного расслабления и сужения или даже полного перекрытия дыхательных путей в горле во время сна. Это приводит к кратковременным остановкам дыхания и характерному громкому храпу.

В Великобритании примерно 3,9 миллиона человек имеют среднюю или тяжелую степень ОАС. Однако эксперты считают, что значительное количество случаев остается недиагностированным – реальное количество больных может достигать 10 миллионов. Стоит отметить, что хотя не каждый, кто храпит, имеет апноэ сна, эти явления часто связаны. И чем громче храп, тем выше риск развития этого нарушения.

В ходе исследования ученые из Университета Маршалла (Западная Вирджиния) проанализировали случаи рака легких, сравнивая группы пациентов с диагностированным обструктивным апноэ сна (ОАС) и без него. После учета влияния других факторов, в частности возраста и сопутствующих заболеваний, выяснилось, что у людей с ОАС риск развития рака легких был на 21% выше, чем у тех, кто не имел этого диагноза.

По словам одного из соавторов исследования, доктора Джована Аль-Нусаира, это одно из первых научно обоснованных исследований, которое выявило достоверную связь между ОАС и онкологическими заболеваниями легких. Несмотря на то, что сейчас нужны дополнительные исследования для более глубокого понимания, ученые предполагают, что обструктивное апноэ сна может быть потенциальным фактором риска развития рака легких, на который можно повлиять профилактическими мерами.

"Нам следует более тщательно наблюдать за пациентами с обструктивным апноэ сна (ОАС). Пациентам безусловно будет полезно скрининговать и рано вмешиваться для борьбы с ОАС. Дополнительные исследования необходимы, чтобы точно понять, почему синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) может увеличивать этот риск", – подчеркнул Джован Аль-Нусаира.

Как отмечает издание, рак легких ежегодно диагностируют примерно у 50 000 человек в Великобритании и около 230 000 в США. Это самая смертоносная форма рака в мире, поскольку ее трудно обнаружить на ранней стадии, ведь симптомы часто появляются поздно, когда его уже труднее лечить. Статистика свидетельствует: в течение пяти лет после диагноза умирают четыре из пяти пациентов. Менее 10% больных живут более десяти лет после установления диагноза.

Несмотря на прогресс в медицине, остается гендерное неравенство. У женщин в возрасте 35-54 года рак легких диагностируют чаще, чем у мужчин того же возраста. В частности, курение уже давно признано главной причиной развития рака легких.

Мировые специалисты считают, что развитие рака также может быть связано с длительным воздействием загрязненной окружающей среды. По их мнению, рак легких больше не стоит воспринимать исключительно как болезнь, которой страдают пожилые люди, ведь количество случаев среди молодых людей растет.

По результатам прошлогоднего исследования благотворительной организации The Sleep Charity, оказалось, что девять из десяти людей сталкиваются с нарушениями сна. Плохой сон ассоциируется с целым рядом проблем со здоровьем, в частности с риском развития рака, инсульта и бесплодия.

Специалисты отмечают, что ночные пробуждения еще не свидетельствуют о бессоннице, которой, по подсчетам, страдает до 14 миллионов британцев. Однако хроническое недосыпание имеет серьезные последствия: раздражительность, ухудшение внимания, рост риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Напомним, в Финляндии разработали инновационный метод, который потенциально может выявлять рак по образцу мочи. Для этого используют биосенсоры на основе бактериофагов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании готовятся внедрить новый способ лечения рака. Это инъекции иммунотерапевтического препарата ниволумаб, которые позволят эффективно бороться с 15 видами этого заболевания, что значительно сократит время лечения и сделает его более удобным для больных.

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