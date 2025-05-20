В Британии начнут делать инъекцию, которая лечит 15 видов рака: что известно

В Великобритании готовятся внедрить новый способ лечения рака - инъекции иммунотерапевтического препарата ниволумаб, которые позволят эффективно бороться с 15 видами этого заболевания. Это значительно сократит время лечения и сделает его более удобным для больных.

Видео дня

Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Англии (NHS), информирует The Guardian. Этот препарат, известный под торговым названием Opdivo, ранее вводили внутривенно через капельницу, что занимало около часа.

Новая инъекция длится всего от трех до пяти минут, что значительно ускоряет процедуру и делает лечение более удобным для пациентов. Ожидается, что ежегодно около 15 тысяч онкобольных смогут получать именно такую форму терапии.

Отмечается, что для пациентов, нуждающихся в лечении раз в две недели или ежемесячно, этот шаг позволит сэкономить более года времени.

Клинический директор Национальной службы охраны Англии по вопросам рака профессор Питер Джонсон сказал, что экономия времени "позволит командам лечить еще больше пациентов" и высвободит больничные мощности. Так, около 1200 пациентов в месяц могут получить пользу от перехода на инъекцию. Инъекции будут стоить не дороже, чем внутривенные инфузии.

Ниволумаб помогает иммунной системе эффективнее бороться с раковыми клетками, блокируя белок PD-1 на иммунных Т-клетках, который обычно подавляет их способность атаковать опухоли. Благодаря этому иммунитет лучше распознает и уничтожает злокачественные клетки.

Клинический директор NHS по вопросам онкологии профессор Питер Джонсон отметил, что это нововведение поможет сделать лечение рака более доступным и эффективным.

Со своей стороны, Насер Тураби, директор по доказательствам и внедрению в Cancer Research UK, назвал такие инновации жизненно важными для улучшения ухода за пациентами и призвал правительство развивать эту идею в рамках национального плана борьбы с раком.

Напомним, в Финляндии в Университет Турку разработали инновационный метод, который потенциально может выявлять рак по образцу мочи. Для этого используют биосенсоры на основе бактериофагов.

Как сообщал OBOZ.UA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах предоставило препарату против онкозаболеваний "Достарлимаб" статус "прорывного терапевтического средства". В Управлении сослались на последние "замечательные результаты испытаний" препарата, которые были завершены еще в июне 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!