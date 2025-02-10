В Финляндии разработали инновационный метод диагностики рака: в чем он заключается

В Финляндии в Университет Турка был разработан инновационный метод, который потенциально может выявлять рак по образцу мочи. Для этого используют биосенсоры на основе бактериофагов.

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Об этом сообщили на сайте университета. Там рассказали, что бактериофаги – это вирусы, поражающие бактерии. А биосенсор – это аналитический прибор, использующий биомолекулы, живой организм или части организма для обнаружения сигнала.

"Фаги или вирусы, заражающие бактерии, можно использовать в современных биосенсорах. Фаговые биосенсоры могут стать альтернативой современным диагностическим средствам или средством скрининга на ранней стадии", – говорится в сообщении.

Во время исследования в образцах мочи был обнаружен рак предстательной железы. Его классифицировали как тот, что дает метастазы.

Отмечается, что идентификация и классификация рака с использованием биосенсоров, вероятно, основывались на различиях в биомаркерах мочи и их концентрации у людей, больных раком, и здоровых людей.

Исследование проводил Университет Турку в сотрудничестве с Aqsens Health и врачами из Университетской больницы Турку и больницы Хельсинкского университета.

"С фагами приятно работать, потому что их легко модифицировать, использовать для разных целей и быстро производить в больших количествах в лабораторных условиях. Кроме того, они долговечные и недорогие, что делает их интересным вариантом для разработки биосенсоров для современных нужд здравоохранения, таких как обнаружение рака", – сказала доктор наук Вильгельмейна Юусти.

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