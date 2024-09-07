Распорядок тренировок Голди Хоун: как звезда держит себя в форме

Если вы ищете мотивацию к здоровому образу жизни, вам следует обратить внимание на страницу Голди Хоун в Instagram. В свои почтенные годы она выглядит великолепно, и вполне понятно, что ее образ жизни, в частности фитнес и здоровое питание, является ключом к этому результату.

Как сообщает Manchester Evening News, рацион Голди Хоун базируется на простых и полезных блюдах, исключающих молочные продукты, сахар и пшеницу. Ее день начинается со свежего зеленого сока, богатого питательными веществами, в состав которого входят листовая капуста, зеленый перец, петрушка и сельдерей. Об этом пишет eatthis.com.

Звезда считает, что современные люди обычно потребляют слишком много пищи, и сама соблюдает умеренность в питании. В интервью для журнала PEOPLE она поделилась: "Я готовлю сок и не перегружаю желудок. Я тоже не смешиваю слишком много ингредиентов. Если мне нужно получить белок, я съем миску чечевицы, не добавляя в нее другие продукты".

Физические нагрузки также играют немаловажную роль в жизни Хоун. Исследования показывают, что регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на наше психическое и эмоциональное состояние. Упражнения не обязательно должны быть тяжелыми или длительными, чтобы принести пользу. Даже легкие тренировки могут повысить уровень серотонина, снизить уровень гормонов стресса и улучшить наше настроение и концентрацию. Звезда отмечает, что регулярные физические нагрузки помогают улучшить сон, снижают уровень стресса и повышают самооценку.

Хоун любит начинать свой день со скачков на мини-батуте, поскольку это упражнение стимулирует лимфатическую систему. Она также рекомендует использовать обременения в тренировках, даже если это импровизированные средства, например бутылки с вином.

Еще одним важным элементом ее тренировок есть ходьба. Она делает акцент на том, что ходьба – это самое важное, что вы можете сделать для своего тела и ума. Интересным фактом является то, что ходьба назад активирует другие участки мозга, что, по ее словам, очень полезно. В конце каждой тренировочной сессии Хоун обязательно находит время для медитации и благодарности за проделанную работу, что, по ее мнению, также является важной частью оздоровления.

Голди Хоун любит оставаться активной в разных формах. Ее можно увидеть на велосипеде, во время пеших прогулок с Куртом Расселом или играя в гольф со своим сыном Оливером Хадсоном. Она даже любит танцевать во время мытья посуды, заметив, что эта работа может превратиться в настоящее удовольствие. Что касается гольфа, она отмечает: "Это отличный способ оставаться внимательным и сосредоточенным".

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