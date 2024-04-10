Распознайте заразные клещи: какие из них переносят энцефалит и боррелиоз

Клещи – это членистоногие, паразитирующие на животных и людях. С наступлением весны и потепления эти мелкие, но опасные насекомые просыпаются после зимнего сна и ищут чем поживиться.

Иксодовые клещи, живущие в траве, могут переносить опасные для человека заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз. Минздрав рассказал, как защитить себя и понять, что следует обратиться к врачу.

Заметить, что вас кусает клещ почти невозможно, поскольку эти насекомые очень мелкие. Кроме того, в слюне паразита имеются обезболивающие вещества.

Если вы увидели, что клещ уже прицепился к вашей коже, то не мажьте его маслом, ведь, задыхаясь, насекомое может приснуть в рану больше жидкости, содержащей возбудителей болезней.

Также во время выкручивания ни в коем случае нельзя его раздавить или оторвать часть тела, поэтому если у вас есть возможность, то лучше сразу обратитесь за помощью к врачу.

К сожалению, по внешнему виду насекомого нельзя с уверенностью сказать, заразило оно вас или нет. Окончательный ответ может дать только лаборатория. Однако в течение нескольких дней после укуса могут начать появляться симптомы, точно дающие понять, что клещ был не простой.

Как выглядит место укуса при инфицировании

Если в месте, где вас укусили, появилось покраснение, зуд или чувство жара, то следует обратиться к врачу.

Кроме того, место укуса будет выглядеть по-разному, в зависимости от вида возбудителя инфекционной болезни. Например, при болезни Лайма на коже появляется характерное красное пятно, которое называют "бычьим глазом".

Энцефалит

Это вирусное заболевание поражает мозг и передается, как правило, через укус клеща. К сожалению, лекарства против этой болезни нет, поэтому врачи могут лишь уменьшить симптомы.

Инкубационный период болезни длится обычно 7-14 дней, но зарегистрированы случаи, когда она проявлялась через 70 суток. Большинство зараженных сначала замечают повышение температуры до 38-40 градусов. Также они могут ощущать слабость, тошноту, боли в мышцах и отсутствие аппетита. После этого инфицированным людям примерно на 8-й день становится легче, но дальше начинается вторая фаза болезни.

Лучшая защита от клещевого энцефалита – это преждевременная вакцинация. Это особенно важно сделать людям, часто находящимся на природе, например, лесникам, военным или рыбакам.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма также известна как боррелиоз – это бактериальное заболевание. Инкубационный период обычно длится до 30 дней.

Первичными симптомами этой болезни являются повышение температуры тела до 38-39 градусов, покраснение в городе укуса клеща, которое может походить на мишень и мигрировать, а также боль в суставах, сердце или частичный паралич.

Следует заметить, что в 20-30% случаев красное пятно в месте укуса может не появиться.

Если не выявить и не остановить болезнь как можно быстрее, она перейдет в хроническую форму, которая не поддается эффективной медикаментозной терапии. То есть, чем дольше вы не обращаетесь к врачу, тем труднее будет вас вылечить.

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