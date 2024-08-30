Распространенная проблема, мешающая вам быть социально активными

Время в одиночку может оказаться полезным, однако когда это становится постоянной практикой, вы рискуете постепенно потерять связь с окружающим миром. Длительная изоляция отрицательно сказывается на психике.

Исследования показывают, что социальные контакты оказывают положительное влияние на здоровье как ума, так и тела. Например, результаты исследования в журнале Personal Relationships свидетельствуют, что дружеские отношения часто важнее благосостояния, чем семейные связи. Также в журнале PLOS Medicine отмечено, что ежедневные социальные взаимодействия снижают риск развития деменции в пожилом возрасте, пишет eatthis.com.

Несмотря на это, поддержка активной социальной жизни становится все сложнее из-за напряженного ритма. Исследование выявило, что среднестатистический взрослый не создавал новых социальных контактов за последние пять лет, а 45% опрошенных признали трудности в поиске новых друзей.

Помимо постоянной нехватки времени новое исследование из Дартмута, опубликованное в журнале Emotion, указывает на еще одну причину нашей социальной пассивности. Эта распространенная проблема современного общества делает многих из нас менее социальными.

Стресс сегодня – одиночество завтра

Частые стрессовые ситуации стали обычной частью нашей жизни, и оказалось, что стрессовые события сегодня могут вызвать изоляцию на следующий день. Исследователи из Дартмутского колледжа обнаружили, что уровень стресса в определенный день оказывает непосредственное влияние на социальную активность на следующий день. Иными словами, чем больше стресса вы испытали сегодня, тем менее вероятно, что завтра будете активно общаться.

"Мы хотели понять, как стресс влияет на социальное поведение. Наши результаты свидетельствуют, что после напряженного дня люди меньше взаимодействуют с другими в следующий. Этот эффект может сохраняться до двух дней после стрессового события", - объясняет Меган Мейер, доцент кафедры психологии и науки о мозг в Дартмуте.

Алекс даСилва, аспирант психологии и науки о мозге в Дартмуте, добавляет, что благодаря мобильному зондированию наше исследование стало одним из первых, отслеживающих влияние стресса на социальное поведение в реальном времени.

"Мы выяснили, что более высокий уровень стресса в один день приводит к снижению социальной активности на следующий день, даже когда учитываются такие факторы, как физическая активность, сон и время, проведенное дома", – говорит Алекс.

Исследования и выводы

В этом исследовании ученые использовали приложение для смартфонов, которое помогало отслеживать ежедневные социальные взаимодействия студентов. В течение двух месяцев 99 студентов регистрировали свои социальные контакты, физическую активность и время сна. Приложение фиксировало моменты разговоров, но для защиты приватности не записывало содержание разговоров.

Кроме того, студентам предлагали выбирать изображения, символизирующие уровень стресса на шкале от 1 (отсутствие стресса) до 16 (экстремальный стресс). Например, картинка спокойного озера означала низкий уровень стресса, а изображение рвущего на себе волосы человека символизировало сильное напряжение.

Отсутствие разницы

Оказалось, что влияние стресса на социальную активность все равно распространено среди мужчин и женщин. Однако исследование показало, что те, кто больше двигался и меньше времени проводил дома, были более социально активны. В то же время подвижность и уменьшение времени в одиночку положительно влияли на частоту социальных контактов.

Порочный круг изоляции

Стресс может запустить цикл изоляции и ухудшение психического состояния. Несмотря на то, что общение может облегчить тревогу, во время стресса люди часто стремятся избегать социального взаимодействия, только усиливающего их стресс.

Исследование свидетельствует, что, несмотря на желание изолироваться после напряженного дня, следует приложить усилия для общения, даже если это сложно. Выйдя за пределы зоны комфорта, вы почувствуете облегчение и психологическое улучшение.

"Социальные контакты могут быть важным буфером против психических расстройств. Стресс является значительным фактором риска для психических заболеваний, таких как депрессия и тревога. Если человек испытывает стресс и удаляется от окружающих, он теряет возможность воспользоваться социальной поддержкой, когда это больше всего нужно", – подчеркивает профессор Мейер.

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