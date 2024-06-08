Распространенные ошибки в уходе за молодой кожей: чего следует избегать

Уход за молодой кожей должен быть не просто необходимостью, а повседневной привычкой. Кроме того, следует учитывать определенные оговорки, помнить об особенностях ухода и потребностях именно вашего типа кожи, согласно ее возрасту.

Как ухаживать за молодой 20-летней кожей и какие ошибки нужно избегать? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Спать с макияжем

Если вы устали вернулись домой и не в силах снять макияж — найдите резервные силы и сделайте это. Спать с макияжем опасно для кожи и может спровоцировать опрелость и сыпь. Кроме того, кожа станет тусклой и раздраженной.

Не увлажнять кожу

Увлажняющий уход защищает кожу и устраняет возможные воспаления. Кроме того, если вам за 20 лет, увлажняющие кремы помогут сохранить здоровье кожи в будущем, а также предотвратить преждевременное появление морщин и изломов.

Выполнять сразу несколько процедур

Когда мы не успеваем делать процедуры вовремя, однако это время появляется врасплох — большинство девушек пытаются сделать сразу все возможные процедуры. Однако делать это не желательно, поскольку так повышается риск травмирования и повреждения кожи. Также следует учесть несовместимости компонентов в составе средств и их абразивность.

Не пользоваться защитой от солнца и тонером

Пропускать использование солнцезащитного крема или совсем его исключить из ухода, категорически нельзя. Такое средство помогает увлажнить кожу, оградить ее от преждевременного старения и вредного воздействия солнца. Кроме того, также следует использовать тонер, сбалансирующий рН кожи, делая ее готовой к поглощению других продуктов.

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