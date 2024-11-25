Растворимая и нерастворимая клетчатка: какие преимущества можно получить
Клетчатка бывает двух видов: растворимая и нерастворимая, обе из которых важны для здоровья. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови, а нерастворимая улучшает пищеварение.
Кроме того, для улучшения самочувствия и поддержания функций в организме, женщинам нужно около 25 г клетчатки в день, а мужчинам - 38 г. В чем разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой и какие продукты являются ее источником, рассказали в Eat This, Not That.
Нерастворимая клетчатка и ее источники
Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде, проходит пищеварительный тракт без изменений и способствует улучшению работы кишечника. Она увеличивает объем стула и ускоряет прохождение пищи. Получить ее можно в таких продуктах, как: сырой миндаль, вареная капуста, киноа, овощи и груши с кожурой. Употребление этих продуктов поможет избежать запоров и поддерживать здоровье пищеварения.
Растворимая клетчатка и продукты, которые ее содержат
Растворимая клетчатка, в частности, содержащаяся в семенах чиа или овсе, образует гель в пищеварительном тракте, замедляя пищеварение, обеспечивая долгое чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови. Она также помогает выводить "плохой" холестерин, снижая его уровень в крови. Для этого стоит ежедневно потреблять 5-10 г растворимой клетчатки, добавляя в рацион овес, семена льна, фасоль или ягоды. Это простой способ поддержать здоровье сердца и пищеварения.
В чем разница и что выбрать для себя
Оба типа клетчатки важны, но их количество можно адаптировать к вашим потребностям. Для борьбы с запором выбирайте нерастворимую клетчатку, а для стабилизации сахара в крови - растворимую. Сбалансируйте потребление обоих видов для поддержания здоровья.
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