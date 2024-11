Растворимая и нерастворимая клетчатка: какие преимущества можно получить

Клетчатка бывает двух видов: растворимая и нерастворимая, обе из которых важны для здоровья. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови, а нерастворимая улучшает пищеварение.

Кроме того, для улучшения самочувствия и поддержания функций в организме, женщинам нужно около 25 г клетчатки в день, а мужчинам - 38 г. В чем разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой и какие продукты являются ее источником, рассказали в Eat This, Not That.

Нерастворимая клетчатка и ее источники

Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде, проходит пищеварительный тракт без изменений и способствует улучшению работы кишечника. Она увеличивает объем стула и ускоряет прохождение пищи. Получить ее можно в таких продуктах, как: сырой миндаль, вареная капуста, киноа, овощи и груши с кожурой. Употребление этих продуктов поможет избежать запоров и поддерживать здоровье пищеварения.

Растворимая клетчатка и продукты, которые ее содержат

Растворимая клетчатка, в частности, содержащаяся в семенах чиа или овсе, образует гель в пищеварительном тракте, замедляя пищеварение, обеспечивая долгое чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови. Она также помогает выводить "плохой" холестерин, снижая его уровень в крови. Для этого стоит ежедневно потреблять 5-10 г растворимой клетчатки, добавляя в рацион овес, семена льна, фасоль или ягоды. Это простой способ поддержать здоровье сердца и пищеварения.

В чем разница и что выбрать для себя

Оба типа клетчатки важны, но их количество можно адаптировать к вашим потребностям. Для борьбы с запором выбирайте нерастворимую клетчатку, а для стабилизации сахара в крови - растворимую. Сбалансируйте потребление обоих видов для поддержания здоровья.

