7 источников клетчатки, которые помогут похудеть

Употребление клетчатки является эффективным способом похудения без постоянного ощущения голода. Для получения результата, следует ежедневно потреблять не менее 30 г клетчатки, что способствует контролю уровня сахара в крови и повышает чувство сытости.

Кроме знакомых продуктов, таких как овес, вы можете добавить богатые клетчаткой блюда, чтобы помочь разнообразить рацион и поддерживать мотивацию. Что есть, чтобы худеть, рассказали в Eat This, Not That.

Хумус

Овощи и хумус – это идеальное сочетание для здорового питания с низкой калорийностью и значительной долей клетчатки. Хумус подходит для любого плана похудения, однако следует внимательно читать этикетки, чтобы выбрать хумус с высоким содержанием питательных веществ.

Тертый кокос

Не стоит волноваться из-за жира в измельченном кокосовом орехе, так как он содержит лауриновую кислоту, которая легко превращается в энергию. Выбирайте несладкий сорт, чтобы избежать лишнего сахара и калорий, чтобы худеть легко и эффективно.

Семена

Если вы устали от арахиса и миндаля, попробуйте семена подсолнечника. Всего четверть чашки этого сытного продукта содержит более 200 калорий, 3 г клетчатки и много магния, что поддерживает здоровье сердца и способствует сжиганию жира.

Попкорн

Попкорн без масла, карамели, соли, сахара и масла является здоровой закуской, богатой клетчаткой и полифенолами, обладающими антиоксидантными свойствами. Вы можете не отказывать себе в этой закуске при просмотре фильма, дополнив ее здоровым напитком.

Какао

Сырая, необработанная форма какао-порошка богата клетчаткой и антиоксидантами. Добавляя его в свой рацион, вы получаете полезные питательные вещества, снижая тягу к шоколаду.

Миндаль

Миндаль – это питательный продукт, богатый белком и клетчаткой, довольно часто недооцененный. Четверть чашки миндаля содержит около 5 граммов клетчатки и всего 200 калорий. Он также является хорошим источником магния и железа, важных для наращивания мышц.

Авокадо

Авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые полезны для фигуры, а также клетчаткой, что делает его сытным. Потребление половины авокадо на обед может снизить желание есть на 40%, что делает авокадо отличным выбором для диеты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как добавить больше клетчатки в рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.