7 источников клетчатки, которые помогут похудеть
Употребление клетчатки является эффективным способом похудения без постоянного ощущения голода. Для получения результата, следует ежедневно потреблять не менее 30 г клетчатки, что способствует контролю уровня сахара в крови и повышает чувство сытости.
Кроме знакомых продуктов, таких как овес, вы можете добавить богатые клетчаткой блюда, чтобы помочь разнообразить рацион и поддерживать мотивацию. Что есть, чтобы худеть, рассказали в Eat This, Not That.
Хумус
Овощи и хумус – это идеальное сочетание для здорового питания с низкой калорийностью и значительной долей клетчатки. Хумус подходит для любого плана похудения, однако следует внимательно читать этикетки, чтобы выбрать хумус с высоким содержанием питательных веществ.
Тертый кокос
Не стоит волноваться из-за жира в измельченном кокосовом орехе, так как он содержит лауриновую кислоту, которая легко превращается в энергию. Выбирайте несладкий сорт, чтобы избежать лишнего сахара и калорий, чтобы худеть легко и эффективно.
Семена
Если вы устали от арахиса и миндаля, попробуйте семена подсолнечника. Всего четверть чашки этого сытного продукта содержит более 200 калорий, 3 г клетчатки и много магния, что поддерживает здоровье сердца и способствует сжиганию жира.
Попкорн
Попкорн без масла, карамели, соли, сахара и масла является здоровой закуской, богатой клетчаткой и полифенолами, обладающими антиоксидантными свойствами. Вы можете не отказывать себе в этой закуске при просмотре фильма, дополнив ее здоровым напитком.
Какао
Сырая, необработанная форма какао-порошка богата клетчаткой и антиоксидантами. Добавляя его в свой рацион, вы получаете полезные питательные вещества, снижая тягу к шоколаду.
Миндаль
Миндаль – это питательный продукт, богатый белком и клетчаткой, довольно часто недооцененный. Четверть чашки миндаля содержит около 5 граммов клетчатки и всего 200 калорий. Он также является хорошим источником магния и железа, важных для наращивания мышц.
Авокадо
Авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые полезны для фигуры, а также клетчаткой, что делает его сытным. Потребление половины авокадо на обед может снизить желание есть на 40%, что делает авокадо отличным выбором для диеты.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как добавить больше клетчатки в рацион.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.